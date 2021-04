Siga estes cinco passos sempre que aplicar o seu hidratante:

Primeiro Passo: Coloque uma quantidade semelhante à dimensão de uma moeda de 20 cêntimos na palma da sua mão. Um erro muito comum é aplicar produto em excesso, tornando-se difícil de espalhar.

Segundo Passo: Aqueça o hidratante nas mãos com movimentos circulares nas mãos. O creme, estando aquecido, desliza melhor na cara, aplicando-se com menor esforço (é importante ter sempre movimentos gentis, sem forçar a pele do rosto para, a longo prazo, não criar rugas).

Terceiro Passo: Aplicar nas bochechas e maçãs do rosto com movimentos circulares muito suaves, preferencialmente com as pontas dos dedos.

Quarto Passo: Aplicar na testa e no resto da face com movimentos suaves, do centro da cara para as extremidades.

Quinto Passo: Com golpes leves e suaves, aplique o creme de baixo para cima, na zona do pescoço.