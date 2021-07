Muito focada na mulher moderna, cosmopolita e arrojada, a Salon Line valoriza cada tipo de beleza e ajuda cada mulher a tornar-se a sua melhor versão.

Em Portugal, estão já disponíveis 2 linhas, a “S.O.S Cachos”, para crespas, cacheadas e onduladas e a linha “Meu Liso”. As linhas apresentam-se inovadoras, com fórmulas altamente eficazes para os cuidados dos cabelos crespos e cacheados e também nos lisos.

Os produtos Salon Line ajudam na recuperação, transformação, nutrição e hidratação dos cabelos crespos, cacheados e lisos, quer sejam naturais ou com tratamentos químicos.

A linha S.O.S Cachos proporciona todos os cuidados para cabelos crespos, cacheados e onduladas. Com o objetivo de controlar o volume, definir as formas e eliminar o frizz, esta linha divide-se em 6 sub-linhas, cada uma com ativos específicos para suprir as necessidades de cada cabelo: “Óleo de Manga”, “Mix de Óleos Nutritivos”, “Óleo de Coco”, “Extrato de Mel”, “Rícino e Queratina” e “+ Brilho”.

S.O.S Cachos créditos: Salon Line

Cada liso é único, seja natural, alisado ou solto, estes cabelos precisam de cuidados específicos desde a raiz até às pontas. A linha “Meu Liso” oferece produtos com ativos específicos, como amido de milho, proteína de trigo, aminoácidos, pantenol, óleo de coco, creatina e extrato de alga marinha, para fazer o liso brilhar mais do que nunca.

Divide-se em 3 sub-linhas, “Muito + Liso”, “Demais” e “Fios Leves e Soltos”, que garantem cabelos mais saudáveis e deslumbrantes.

Meu Liso créditos: Salon Line

A Salon Line é uma marca brasileira com já 26 anos no mercado e líder em cosmética capilar. Valoriza a diversidade, a transformação e a autovalorização. Sob o lema “Transforme-se em você”, a Salon Line sabe que cada beleza é única, assim como cada cabelo, por isso proporciona várias linhas de cuidados capilares para que cada pessoa dê aos cabelos o que eles mais precisam.