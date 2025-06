Sol, música e liberdade. Os festivais de verão são muito mais do que eventos — são experiências vibrantes que nos permitem exprimir a nossa identidade e alegria, ligando-nos ao que de melhor a vida oferece. Para aproveitar cada momento com confiança e estilo, desde o nascer do dia até ao último beat da noite, a Perfumes & Companhia reuniu os aliados de beleza indispensáveis.

Este ano, o ritmo dos festivais segue na batida certa, com grandes marcas para proteger, hidratar, iluminar a pele e... deixar uma presença inesquecível no ar. E tudo isto com descontos e promoções.

Bom dia! acordar na tenda e arrancar para a festa com hidratação, proteção e brilho natural

É manhã após uma noite vivida ao ritmo da dança. A pele precisa de revitalização. Hidratação e luminosidade tornam-se prioritárias. Um óleo leve, mas eficaz, como o Biossance Squalane + Vitamin C Rose Oil, combina vitamina C estabilizada, extrato de óleo de rosa damasco e esqualano para oferecer firmeza, elasticidade e brilho natural. É o ponto de partida ideal para um ritual de beleza antes da maquilhagem e a certeza de uma pele mais luminosa. Esta é uma das estrelas da campanha Leve 3, Pague 2 da Perfumes & Companhia.

Sol, mar e muitas horas ao ar livre são a receita infalível para o bem-estar. Mas antes há que cuidar da proteção solar, indispensável mesmo nos dias nublados. O Lancaster Sun Perfect Illuminating Cream SPF50, com 50% de desconto, oferece uma fórmula avançada que protege contra todo o espectro solar, corrige sinais de envelhecimento, realça imediatamente a luminosidade da pele e confere-lhe um aspeto jovem. É caso para dizermos... “sol, prepara-te, porque aí vou eu”.

Para quem não dispensa a maquilhagem e procura um creme de absorção imediata e acabamento invisível, o Isdin Fusion Water SPF50, com 25% de desconto na Perfumes & Companhia, apresenta uma textura ultraleve. É ideal para peles sensíveis e momentos em que o sol é apenas mais um convidado.

Há momentos e contextos em que procuramos um bronzeado instantâneo sem exposição solar. A reposta está no Collistar Auto-Bronzeador Rosto Magic Drops, com 30% de desconto, proporciona um tom dourado em menos de uma hora. E ainda tem um bónus, pois a fórmula, enriquecida com vitamina E, hidrata e previne sinais de envelhecimento. O resultado? Um acabamento luminoso e uniforme que vai deixar todos os festivaleiros maravilhados.

Maquilhagem com atitude (e resistência) para todo o dia

Com a pele cuidada, chega o momento de dar vida ao look com maquilhagem resistente, vibrante e duradoura. O Make Up Factory Waterproof Eyeliner é altamente pigmentado e à prova de água, mantendo os traços intactos até ao final do dia, mesmo com calor ou suor. Inclui esponja para esfumar e afia incorporado, oferecendo versatilidade na aplicação. O resultado? Um olhar incrivelmente intenso e sensual.

Verão é sinónimo de pele bronzeada no tom certo, bela e sedutora. Para um efeito bronzeado natural e sofisticado, o Artdeco Glow Bronzer funde dois tons num acabamento perolado, que ilumina e valoriza todos os tipos de pele. Para um look individual, as cores também podem ser aplicadas separadamente. O iluminador com blush perolado oferece um acabamento sofisticado.

Ambos os produtos integram também a campanha Leve 3, Pague 2 da Perfumes & Companhia. Uma oportunidade para renovar o nécessaire com elegância.

Protegermo-nos em movimento, sem parar a festa

Ao longo do dia, sob o sol e entre palcos, é essencial reforçar a proteção solar sem comprometer o look. O Shiseido Expert Sun Protective Clear Stick SPF50+, com 25% de desconto, é prático, transparente e pode ser aplicado diretamente sobre a maquilhagem. A fórmula contém uma tecnologia que intensifica a proteção em contacto com calor, suor ou água, tornando-o ideal para dias de festa prolongados ao ar livre.

Após um dia intenso, com muitas horas de dança frente ao palco, o cuidado noturno torna-se essencial para restaurar a pele. Porque a festa continua. O Eisenberg Soin Anti-Stress, com textura fundente, ajuda a neutralizar os efeitos da exposição solar, da poluição e desidratação. Com extratos de moringa e de raiz de Boerhavia diffusa, hidrata, acalma e devolve equilíbrio à pele. Mais um produto incluído na campanha Leve 3, Pague 2.

Perfumes icónicos para deixar uma marca com personalidade no ar

A nossa assinatura num festival também se prolonga na fragrância que deixamos a pairar no ar. A escolha do perfume certo pode transformar um momento trivial numa memória inesquecível. Com 50% de desconto, o Escada Bali Paradise EDT 100 ml revela uma explosão tropical de pitahaya (ou fruta-dragão), flor Pássaro do Paraíso e sândalo. Um perfume ideal para fins de tarde quentes e danças à beira-mar.

Para um estilo mais delicado e boémio, o Chloé Eau de Parfum 100 ml, com 40% de desconto, une feminilidade e sofisticação num bouquet floral romântico. Etéreo e sensual é o toque final perfeito para um look boho chic e para rivalizarmos na atenção com a festa em palco.

O icónico CK One 100 ml, também com 50% de desconto na Perfumes & Companhia, é um clássico de verão, de aroma leve e confiante. Unissexo, fresco e puro, evoca o espírito de liberdade e de partilhar dos festivais.

Para quem prefere uma presença elegante e moderna, o clássico Boss Bottled EDT 100 ml, com 50% de desconto, conjuga notas frutadas e madeiras nobres — uma fragrância que transmite energia, determinação, estilo e pura alegria de viver. E esta é, na realidade, a essência de cada festival.

Últimos retoques para fechar o dia com glow

Ao final do dia, com a música a ecoar numa batida frenética e o corpo entregue à dança, os cuidados certos fazem a diferença entre simplesmente estar presente e brilhar com autenticidade. Mais do que beleza, trata-se de bem-estar, confiança e expressão individual. O Novexpert Booster com Vitamina C é um aliado na revitalização da pele baça, combate manchas e uniformiza o tom. 100% natural e vegan, é adequado a todos os tipos de pele.

Descubra estes e muitos outros essenciais de verão nas lojas e em perfumesecompanhia.pt – com campanhas imperdíveis para brilhar ao sol e ao som da sua música favorita.