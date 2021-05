Este ano, o Dia do Euromelanoma é celebrado a 19 de maio, fazendo desta data um importante momento para falar sobre o melanoma (um tipo de cancro de pele que pode surgir por mutações genéticas ou, na maioria dos casos, por uma exposição solar excessiva e desprotegida) e reforçar o tema da proteção solar.

Como sabemos, a exposição aos raios ultravioleta (UV) não é um cenário exclusivo dos meses de verão ou do ambiente de praia: é algo que acontece quando praticamos desporto ao ar livre, quando fazemos uma caminhada no parque e até mesmo quando vamos a pé de casa para o trabalho, e do trabalho para casa.

E ainda que "estar ao sol" não seja prejudicial por si só - na verdade, é benéfico para a absorção de vitamina D -, a exposição solar excessiva e desprotegida aumenta a pigmentação cutânea e desencadeia alterações da regulação celular, acelerando a degeneração da estrutura e função da pele (fotoenvelhecimento) e levando a situações de secura, rugas, pigmentação irregular e perda de elasticidade.

Para além disso, pode ativar fatores de risco para o desenvolvimento de cancros cutâneos, como o melanoma, fazendo da proteção solar uma das principais e mais importantes ações de prevenção, não só no verão, mas também durante todo o ano.

CONVENCIONAL VS BIO: QUAL A DIFERENÇA?

Quando falamos de um protetor solar convencional, falamos de um produto com filtros químicos e substâncias também elas químicas, que exercem a sua função através da absorção da radiação solar.

Por outro lado, quando nos referimos a um protetor solar biológico, fazemos referência a um cuidado que não contém nenhuma destas substância químicas, e que atua formando uma película na pele que a protege contra todas as radiações. Para além disso, a proteção solar bio é mais hidratante e nutritiva para a pele.

Outra grande diferença entre os protetores convencionais e os protetores bio? Ao contrário dos protetores solares químicos que, como todos sabemos, apenas surtem efeito 30 minutos depois da sua aplicação na pele, os protetores solares bio promovem uma proteção imediata contra os raios UVA e UVB, e são também mais seguros para a pele.

Isto acontece porque são produtos isentos dos principais alergénicos e porque o filtro de proteção solar dos mesmos não é absorvido pela pele.

Como explica Cátia Curica, fundadora da Organii, "as substâncias mais seguras para a pele e para o ambiente, e que garantem proteção solar, são os minerais dióxido de titânio e óxido de zinco em tamanho maior que nanopartículas, para não se correr o risco de serem absorvidas pela pele. São protetores que fazem barreira física ao sol quando aplicados na pele".

Um dos principais agentes de proteção solar utilizados nos protetores bio, o dióxido de titânio é proveniente de minerais que se encontram na natureza, não penetra a pele e tem a capacidade de refletir a luz ultravioleta.

O mesmo se aplica ao óxido de zinco, um dos ingredientes-chave na formulação de cremes de proteção solar, já que consegue filtrar tanto os raios UVA como os raios UVB.

PREPARAR A PELE ANTES DA EXPOSIÇÃO

Um tratamento pré-exposição solar, este óleo de preparação atua na produção de melanina graças a ingredientes como o urucum, o buriti e a cenoura. Ao preparar e proteger a pele, este cuidado da Acorelle aumenta a segurança da exposição solar e acelera o processo de bronzeamento, para um bronze duradouro e com menos exposição solar.

Óleo Seco de Preparação para Bronzear da Acorelle créditos: Organii

Para além disso, prolonga o efeito do bronzeado, ao mesmo tempo que deixa a pele nutrida e luminosa.

E DEPOIS DO SOL

Com um aroma natural e propriedades regenerativas, este gel refrescante com extrato de hortelã-pimenta é o cuidado ideal para cuidar da pele depois da exposição solar.

Gel Pós-Solar Refrescante da Acorelle créditos: Organii

Este gesto é essencial para não só regenerar e refrescar a pele, mas deixá-la também hidratada e nutrida.

PARA O ROSTO

Uma novidade Mádara disponível na Organii, este protetor solar mineral certificado natural SPF50 oferece uma proteção elevada à pele. A emulsão avançada com óxido de zinco natural, reverastrol, ácido hialurónico e células estaminais de antioxidante da planta Northern Dragonhead protege a pele dos efeitos negativos dos raios UVA/UVB, da poluição e da luz azul.

SPF50 Plant Stem Cell Ultra-Shield Sunscreen da Mádara créditos: Organii

Indicado para todos os tipos de pele, ajuda a prevenir todos os tipos de foto dano, incluindo secura, rugas, pigmentação e perda de volume.

PARA O CORPO

Este protetor mineral à base de dióxido de titânio oferece uma proteção solar elevada para o corpo e o rosto, sendo também resistente à água e de amplo espectro contra os raios UVA e UVB. A sua textura fluida torna o spray fácil de espalhar pela pele, sem deixar o conhecido e indesejado acabamento branco.

Spray Solar Rosto e Corpo SPF50 da Acorelle créditos: Organii

Sem perfume, é um cuidado solar indicado para pessoas com pele sensível e para crianças acima dos 3 anos.

PARA PROTEGER OS MAIS PEQUENOS

Com proteção muito elevada e largo espectro UVA e UVB, este protetor solar natural para crianças contém dióxido de titânio, que não deixa traços brancos na pele, e um complexo nutritivo à base de pólen e propólis com poderosos antioxidantes, e extrato de curcuma e óleo de laranja para hidratar e proteger a pele.

Protetor Solar SPF50 para Crianças em Spray da Acorelle créditos: Organii

Não oleoso e fácil de espalhar, é resistente à água e respeita o ambiente marinho.

PARA PROTEGER O MEIO AMBIENTE

Num formato prático e económico, este novo produto Acorelle permite recarregar o Protetor Solar em Spray para Crianças, reduzindo o impacto ambiental associado à compra de uma nova embalagem.