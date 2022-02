Existe uma preocupação e tendência inata em cuidarmos de nós próprios e a nossa imagem é parte integrante deste processo. Assim, é compreensível a crescente procura nos dias de hoje procedimentos estéticos e cirúrgicos que possam fortalecer o nosso bem-estar.

Prendemo-nos na seguinte questão, os 10 procedimentos de eleição afetam inevitavelmente a confiança individual? A resposta é sim.

Top 5 dos procedimentos de cirurgia plástica

Mamoplastia de aumento Bodysculpting Brazilian Butt Lift Blefaroplastia Lifting do pescoço

Começamos pelos 5 procedimentos cirúrgicos mais procurados. No topo, como expetável, está a famosa Mamoplastia de Aumento, executada através de uma incisão para introduzir um implante flexível que impulsiona a glândula mamária e aumenta o seu volume.

As motivações são as mais variadas, tal como a faixa etária de quem as procura, mas em qualquer um dos cenários é uma decisão importante na vida da respetiva mulher, pois, além da melhoria física, ocorre, principalmente, uma melhoria da autoestima, que se torna facilmente a suprema razão para este procedimento.

Avançamos para o Bodysculpting®, uma intervenção cirúrgica que se alia ao melhor que a ciência tem ao seu dispor, tanto em técnica como tecnologia. Na procura por obter um contorno corporal atlético com um aspeto natural é este o procedimento a que se recorre.

Este surge da procura exigente e ambiciosa da nossa parte em obter mais segurança, mais definição, uma recuperação mais rápida e, no fundo, mais perfeição.

Este procedimento engloba a Lipoescultura de alta-definição e é combinada com diversas técnicas, como a vibrolipoaspiração, o Vaser, e a S.A.F.E. Lipo e, ainda, por vezes, o micro aire ou o Bodytite, que são equipamentos que permitem alcançar os melhores resultados em termos de retração da pele.

O último procedimento corporal de cirurgia plástica do Top 5 é o Brazilian But Lift. Não é surpresa a preocupação por esta área corporal e, por isso, o procedimento assume um destaque cada vez maior quando falamos em silhueta feminina e masculina, pois permite aumentar o volume e melhorar a harmonia das costas, nádegas e coxas.

Podemos considerá-lo a técnica mais natural para aumentar os glúteos, uma vez que é executado através da própria gordura do paciente.

A face também engloba os procedimentos cirúrgicos mais procurados.

A Blefaroplastia pode ser realizada na pálpebra superior, inferior ou em ambas. No entanto, a que integra o top cinco é a Blefaroplastia Superior, pela sua potencialidade em rejuvenescer o olhar e corrigir sinais de envelhecimento.

O olhar representa uma extrema importância na harmonia facial e, mais importante do que isso, é crucial para a forma como nos apresentamos ao mundo e para expressarmos quem somos e o que sentimos.

Por fim, o Lifting do pescoço. Esta área é um dos primeiros locais que evidencia o envelhecimento, devido à flacidez da pele e músculo e ao excesso de gordura.

O pescoço é uma área muito particular, pelo que, somente um procedimento cirúrgico permite, de forma eficaz e duradoura, obter um pescoço equilibrado, atraente e jovem.

Top 5 dos procedimentos de medicina estética

Hialoestrutura Preenchimentos Toxina botulínica Fios Fatores de crescimento

Na medicina estética o procedimento mais realizado é a Hialoestrutura.

Consiste num rejuvenescimento global da face e pescoço, com o objetivo de os tornar mais atraentes, femininos ou masculinos, dando um ar mais fresco e relaxado e em oposição ao aspeto cansado e flácido que advém do processo de envelhecimento. A Hialoestrutura tem resultados imediatos e é executada através de injetáveis.

De seguida, os preenchimentos, produtos injetáveis que se aplicam nos tecidos e podem ser utilizados em qualquer zona da face ou corpo. Estes permitem suavizar contornos e restaurar o volume que perderam. O procedimento visa, acima de tudo, a progressividade e naturalidade dos resultados, sem distorcer a aparência.

A toxina botulínica, que também integra este ranking, é um procedimento estético conhecido e executado há vários anos, tanto em homens como mulheres. Este permite equilibrar o complexo jogo muscular facial e, assim, combater o envelhecimento e prevenir a flacidez e as rugas, com resultados gratificantes.

Seguidamente, os fios, usados essencialmente no tratamento da flacidez facial e cervical, através da tração, sustentação e, consequente, elevação dos tecidos. Os fios atuam de forma bidirecional, empurrando a pele em sentidos opostos e, assim, o contorno da face melhora e a pele fica mais tonificada, sem alterar a dinâmica do rosto.

Por último, abordamos os fatores de crescimento. Definem-se como proteínas especiais que se encontram no interior das plaquetas e cuja função é reconstruir os tecidos danificados. Esta técnica estimuladora é, inquestionavelmente, uma aposta no futuro para atrasar naturalmente o processo de envelhecimento.

Em suma, o mais importante será realizar uma avaliação médica por profissionais experientes que possam avaliar o seu caso e aconselhar qual a melhor solução para o seu caso de acordo com expectativas realistas.

Um artigo dos médicos Tiago Baptista Fernandes e Vítor Figueiredo, Diretores clínicos e fundadores da Up Clinic.