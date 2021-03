–Estes são os itens de maquilhagem que as francesas não dispensam

Se há mulheres que já dominaram a arte da effortless beauty, isto é, da beleza natural e sem grandes aparatos, sem dúvida que foram as francesas. Conhecidas pelo seu estilo impecavelmente simples e sofisticado, as suas rotinas de beleza, tal como o seu estilo, são aclamadas e replicadas por todo o mundo. Olhámos então, para os produtos com mais sucesso de venda em França, para perceber quais são essenciais para uma rotina de beleza simples, mas invejável.

Conheça, então, os produtos de beleza favoritos das francesas.

Creme hidratante

Um bom creme hidratante faz milagres. Previne o aparecimento de rugas, deixa a pele iluminada e de modo geral, deixa a pele mais saudável. Este, da marca francesa Embroylisse é um dos favoritos em França.

Batom encarnado

O clássico batom encarnado que é quase sinónimo de uma mulher francesa. Um dos favoritos em França, é obviamente o da Chanel.

Champô Seco

O champô seco é essencial na rotina de qualquer mulher, francesa ou não. Este permite refrescar a aparência dos cabelos quando já vai no segundo ou terceiro dia de lavagem.

Sérum

Uma boa pele, bem cuidada e hidratada é meio caminho andado para um aspeto jovem e iluminado. Este sérum aperfeiçoa a pele e previne o aparecimento das indesejadas borbulhas.

Iluminador

O iluminador torna-se importantíssimo na rotina das mulheres francesas, pois estas dispensam (de modo geral) utilizar base. O iluminador não só corrige as pequenas falhas como ainda dá destaque às feições.