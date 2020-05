Estas apps de beleza vão mudar a sua quarentena

As redes sociais tem sido uma das maiores companhias durante esta quarentena de milhares de mulheres, que se inspiram em criar looks para o trabalho e também maquilhagens adequadas, entre outros tipos de assuntos. As apps de beleza também ganharam um novo destaque nesta altura por estarem a um simples clique de distância e por isso, vamos revelar-lhe quais as apps que não pode deixar de experimentar, dê uma vista de olhos!

1. Garnier Color Match

Experimente diferentes looks de cabelo sem sair da sua casa. Veja como fica de cabelo vermelho, azul, loira ou morena e descubra quais os tons que mais a favorecem.

2. Trove skin

Esta aplicação é perfeita par quem quer ficar a conhecer mais sobre a sua pele, pois ela mede os poros, as rugas e ainda identifica quais os melhores produtos para os combater.