COFFRET SELF LOVE

O Coffret SELF LOVE é o presente ideal para quem procura uma primeira abordagem com a medicina estética. Este coffret traz consigo uma consulta anti-aging presencial em gabinete onde será feita uma avaliação do estado da pele e das suas reais necessidades. Incluí ainda uma hidratação da pele do rosto com ácido hialurónico não invasivo.