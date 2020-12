O fermento para além da utilidade tradicional que lhe pode dar, em pão e bolos, pode ser usado e aplicado de inúmeras formas.

Embora não seja do conhecimento de todos, o fermento tem inúmeros benefícios na beleza e na saúde, pois contém minerais, proteínas, aminoácidos e vitamina B.

Assim, da próxima vez que tiver fermento fora da validade em casa, não deite para o lixo, veja as nossas sugestões e saiba como lhe dar outra utilidade!

Combate ao acne e às impurezas

Por conter vitamina B, este produto pode ser utilizado para purificar a pele, limpando as impurezas e proporcionando uma pele brilhante e hidratada.

Combate ao aparecimento de rugas e envelhecimento da pele

O fermento pode ser incluído na rotina de beleza diária de uma mulher e até de um homem. Pois ao combater a flacidez da pele, permite que a mesma se mantenha jovem por um longo período de tempo.

Combate a perde de cabelo e as unhas frágeis

Por conter uma vitamina chamada biotina, que age diretamente na formação da pele, o fermento é indicado para o fortalecimento do cabelos, ajudando a combater a queda, e das unhas.

Combate as manchas do rosto

As manchas do rosto podem ser causadas por diversos motivos como a gravidez ou o excesso de sol. Uma boa opção para fugir aos cremes e poupar algum dinheiro é fazer uma máscara caseira com fermento e limão, pois o fermento permite limpar os poros entupidos e o limão remove as manchas e fecha os poros. Para fazer esta máscara necessita apenas de 20 gramas de fermento, 2 colheres de sumo de limão e água quente.

Combate a pele desnutrida

Devido à vitamina B e às proteínas que contém, este pode ser uma excelente forma de revitalizar a sua pele. Para o aplicar sobre a sua pele, pode fazer uma máscara caseira com iogurte e fermento, que pode ser aplicada em qualquer tipo de pele e vai deixar a sua pele brilhante.