Moderno, inovador e em linha com as expetativas atuais no que concerne ao tema naturalidade, Neopur Microbiome Expert é a nova gama de produtos de limpeza anticaspa da René Furterer que reequilibra o microbioma e elimina suavemente quaisquer flocos de caspa indesejados, com resultados duradouros.

A caspa é uma condição extremamente comum e afeta 40 a 50% da população mundial. É causada por uma descamação excessiva no couro cabeludo, que por sua vez é causada por um desequilíbrio no seu microbioma.

Ainda que as suas causas não sejam conhecidas, alguns estudos demonstram que o stresse, o cansaço, a poluição, o uso de champôs inadequados e de calor excessivo são fatores que podem contribuir para o aparecimento de caspa.

Visível e desconfortável, pode impactar negativamente a autoestima dada a associação com higiene precária e falta de autocuidado. Obviamente que existem tratamentos para a caspa, como fungicidas químicos, mas estes podem ser agressivos, não proporcionam proteção a longo prazo e não satisfazem mais os padrões mantidos pelos consumidores.

Hoje, 51% das pessoas na Europa que sofrem de caspa dizem que procuram soluções naturais que sejam suaves para o couro cabeludo, que agora é visto como uma "segunda pele".

A René Furterer pretende assim tratar o couro cabeludo com o mesmo cuidado que o rosto, seguindo a nova tendência dos cuidados com o couro cabeludo, com novos tratamentos focados no equilíbrio, na suavidade e no respeito.

Deste modo e com o objetivo de quebrar o ciclo da caspa crónica, a marca acaba de desenvolver dois novos shampoos que combinam uma dupla de ingredientes-chave anticaspa patenteada de origem natural. Suaves no couro cabeludo, reequilibram o microbioma para acabar com a caspa e impedir que volte.

Recriar as condições de um couro cabeludo saudável para eliminar a caspa com resultados duradouros: este é o conceito inovador por detrás da nova dupla anticaspa Neopur Microbiome Expert.

Neopur Microbiome Expert. créditos: René Furterer

Em vez de ingredientes-chave anti-caspa agressivos que simplesmente prolongam o ciclo interminável da caspa, a René Furterer recorre a ingredientes suaves e calmantes de origem natural que agem sobre a flora natural sem atacá-la. Eliminam a caspa de forma imediata e duradoura e aliviam qualquer desconforto.

Extrato de semente de aipo, patenteado

Este ingrediente de origem natural acalma e suaviza a comichão, reduz a descamação, fortalece a barreira da pele do couro cabeludo e regula a produção de sebo, limitando o desenvolvimento do fungo Malassezia que se alimenta dele. O microbioma fica reequilibrado instantaneamente.

Extrato de gengibre selvagem, patenteado

Um poderoso ingrediente anticaspa que prova ser igualmente eficaz a eliminar o fungo Malassezia como agentes químicos anticaspa utilizados em fórmulas tradicionais.