Os Centros de Estética Wells dão mais um passo e apostam na marca Filorga para complementar os seus tratamentos de rosto.

O principal objetivo desta parceria é proporcionar ao cliente uma experiência única e personalizada e com a possibilidade deste poder usufruir destes produtos na sua rotina diária de forma a potencializar os resultados dos tratamentos.

Seja para uma limpeza de pele, para devolver elasticidade e luminosidade ou para combater os sinais de envelhecimento, os centros de estética da Wells têm a solução: tratamentos de rosto que combinam as tecnologias mais avançadas, como a Radiofrequência, a Mesoterapia não Invasiva, a Microdermobrasão e o Skin Gym, e ainda planos de tratamento de rosto exclusivos, como o HidraLight, para quem procura hidratação profunda, FirmVital, para uma ação refirmante e o GlobalAge, para uma regeneração profunda, todos eles com objetivos diferentes, mas com resultados visíveis e eficazes logo após as primeiras sessões.

A partir de agora os produtos Filorga, marca francesa inspirada na medicina estética e uma das marcas de referência na área do antienvelhecimento, passam a ser utilizados em todos os tratamentos de rosto como complemento.

Um dos tratamentos em que estes produtos são utilizados é o Skin Gym, uma massagem manual, com ação tensora e antienvelhecimento que estimula a atividade celular e aumenta a oxigenação da pele do rosto.

No procedimento desta massagem é utilizado um cuidado Filorga suavizante e hidratante, com propriedades regeneradoras e reestruturantes da pele, prolongando o efeito imediato da massagem.

Por ser um procedimento manual, é indicado para todos os tipos de pele e idades.

O tratamento está disponível por 29,00€/sessão ou 25,00€/pack de 6 sessões nos 14 Centros de Estética Well’s de Norte a Sul do país.

Saiba mais sobre estes e outros tratamentos disponíveis em wells.pt.