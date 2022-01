Conhecida como o dia mais triste do ano, a Blue Monday acontece anualmente na terceira segunda-feira de janeiro. O termo, que surgiu pela primeira vez em 2004, reflete na perfeição o estado de espírito mais "em baixo" que muitas de nós sentem nesta altura do ano - seja pelo fim da época festiva e das férias de Natal, pelos dias mais curtos e escuros de inverno, ou pela pressão de não ver cumpridas as primeiras resoluções de um novo ano.

Juntando a todos estes factores a pandemia global que vivemos ainda hoje, temos reunidos todos os ingredientes para uma longa (e verdadeira) Blue Monday.

Mas nada de desanimar just yet: simples gestos como ser gentil consigo mesma, praticar uma alimentação saudável, experimentar novas receitas, ler algumas páginas de um livro, passar tempo na natureza e fazer os possíveis para "bloquear" pensamentos negativos podem ser a chave para estimular a energia, o humor e o bem-estar neste dia mais triste do ano.

A MPL'beauty destaca mais cinco dicas para potenciar a felicidade na Blue Monday.

Faça da suplementação um gesto diário

A suplementação é um gesto de bem-estar indispensável durante todo o ano. Uma fórmula biodisponível e bioativa, as Cápsulas Super Mulher contém extratos de plantas e adaptogénios para apoiar o equilíbrio hormonal e emocional feminino.

Para além de aliviarem os efeitos físicos e mentais do stresse, ajudam também a regular os níveis de cortisol e equilibrar o sistema hormonal, estimulando a energia, o humor, o bem-estar e o foco.

créditos: MPL beauty

Faça uma limpeza ao organismo

Quando é feito de forma mindful, um detox pode ter inúmeros benefícios para o bem-estar físico, mental e até mesmo emocional.

Composto pelas Gotas Detox e as Cápsulas Super Detox, o novo Kit Fresh Start é perfeito para apoiar os mecanismos de limpeza naturais do organismo e a libertação de toxinas acumuladas.

O resultado é uma sensação de menos fadiga e mais energia, potenciando um humor mais positivo.

créditos: MPL beauty

Tome um pequeno-almoço nutritivo

A forma como começamos um novo dia pode influenciar (e muito) o nosso humor. Uma mistura instantânea de pequeno-almoço, que pode ser adicionada a bebidas, batidos, papas ou panquecas, a Super Feminina é ideal para começar a manhã com uma boa dose de energia.

Para além de tornar qualquer pequeno-almoço mais nutritivo, ajuda a desintoxicar e energizar, a reduzir sinais e efeitos do stresse e a melhorar o humor.

Cuide bem da sua pele

Os momentos que dedicamos ao cuidado da nossa pele podem fazer toda a diferença na forma como no sentimos. Para a segunda-feira mais triste do ano, nada como fazer um ritual de self-care com o Kit Gua Sha Ametista.

Composto pelo Sérum Ilumina, para hidratar e revitalizar a pele, sobretudo quando esta está mais seca e baça, e o Rolo Facial e o Gua Sha em Ametista, uma pedra purificadora que liberta a negatividade, ao mesmo tempo que alivia o stresse e a ansiedade.

créditos: MPL beauty

Medite e faça exercício físico

Não é segredo que a meditação e prática de exercício físico (seja ele qual for) podem fazer maravilhas pelo bem-estar físico e mental. Antes de estender o tapete, experimente queimar um pouco de Sálvia Branca.

Para além de limpar os espaços e as energias, esta planta melhora a qualidade do humor e afasta tudo o que é negativo - abrindo assim espaço para um mood mais positivo.