A pele e a rentrée

O mês de setembro não é só o regresso pós-férias à cidade e à rotina como também, para muitos, o regresso aos escritórios físicos. Implica trânsito, transportes, estar exposto. Por isso mesmo, e por se aproximar a mudança de estação (vento, mudanças de temperatura, menos sol), queremos proteger a nossa pele.

Para além da radiação solar, a poluição é um dos fatores ambientais que pode causar danos potenciais à pele. Estes agentes nocivos, aos quais estamos expostos todos os dias, aceleram o envelhecimento cutâneo por agirem de duas formas: aumentam a produção de radicais livres e reduzem as defesas antioxidantes existentes na pele.

Os efeitos da poluição na pele têm sido um tópico popular de discussão no mundo da beleza. Com o tema "bem-estar" a dominar a nossa narrativa de saúde e as alterações climáticas no centro das conversas políticas, os cuidados com a pele para combater os efeitos da poluição são agora o foco dos principais intervenientes no setor.

As partículas poluentes penetram na pele através dos poros e causam danos celulares, como pigmentação, linhas finas, inflamação e sensibilidade. É neste sentido que entram em cena os produtos de beleza anti-poluição, que contêm ingredientes que protegem o nosso maior órgão - a pele - das ameaças ambientais.

A verdade é que podemos identificar uma série de vantagens da vida citadina. Mas esses benefícios têm um preço (e não estamos a falar do custo da habitação). Graças a diversos elementos, a vida urbana pode mesmo desgastar a sua pele, causando agravamento de doenças inflamatórias da pele, como eczema, psoríase e acne.

Todos os especialistas concordam que limpar o rosto, pescoço e decote todas as noites para remover a sujidade e as toxinas ambientais da superfície da pele é a coisa mais importante que pode fazer para protegê-la. Quem é que quer dormir com todas aquelas partículas sujidade na pele?

Depois, há que tonificar e hidratar. As máscaras purificantes são essenciais para limpar as impurezas, e as máscaras de hidratação para reforçar os níveis de hidratação da pele. Sem uma boa hidratação, a sua pele torna-se especialmente vulnerável aos agentes poluentes. É essencial também manter a proteção solar o ano todo.

Mas não é só o que colocamos na pele que vai ajudar a defender-nos da poluição. Estar atento ao que comemos também pode ajudar a proteger de dentro para fora. Alimentos ricos em antioxidantes ajudam a combater os radicais livres que destroem o colágenio (proteína responsável por garantir firmeza e elasticidade à pele, que é produzida naturalmente pelo corpo).

Devemos escolher alimentos como laranjas, bagas de goji e espinafres. As vitaminas e minerais que esses alimentos contêm previnem os danos dos radicais livres causados pela poluição, criando uma barreira que protege a pele.

Quando se trata de frutas e vegetais crus, quanto mais coloridos, melhor! Estão cheios de antioxidantes que protegem a pele e têm um alto teor de água, o que ajuda a manter a barreira da pele hidratada e mais resistente aos danos dos radicais livres da poluição.

Conheça as melhores opções para proteger a sua pele dos agentes externos neste regresso à cidade

MÁDARA - linha SMART

Composta por creme de olhos, creme de dia e máscara. O creme de olhos – super antioxidantes é rejuvenescedor, corrige linhas finas e previne o envelhecimento cutâneo. Este complexo antioxidante reduz o inchaço e fortalece os capilares, minimizando as causas que originam as olheiras.

O creme de dia oferece à pele uma contínua defesa antioxidante, reforçando as suas fibras elásticas e promovendo a sua resistência e firmeza.

MÁDARA - linha SMART créditos: Organii

A máscara anti-poluição elimina impurezas da pele como metais pesados, bactérias e radicais livres. Fornece uma dose extra de vitaminas necessárias, equilibra a pele e fornece energia e luminosidade.

MÁDARA - linha IMMU

Para reforço da imunidade da pele e proteção contra agressões externas.

O Creme de Proteção Nasolabial IMMU ativa a resistência local da pele a fatores ambientais adversos.

MÁDARA - linha IMMU créditos: Organii

Os lábios desempenham um papel crítico na defesa imunológica. Sendo a barreira inicial, ajudam a prevenir a entrada de microrganismos no corpo. O IMMU- Bálsamo de Proteção Labial ativa a resistência local a fatores ambientais adversos. Os óleos naturais nutritivos acalmam e hidratam os lábios secos e danificados.

ABSOLUTION - Gel de limpeza purificante

O gel de limpeza remove a maquilhagem, limpa vestígios de poluição que se acumularam durante o dia, e ajuda a regular a pele. Formulado com ingredientes ativos naturais e biológicos, é adequado para pele sensível. A camomila romana tem um efeito calmante e ajuda a combater a vermelhidão, enquanto a aveia ajuda a acalmar a pele e aliviar a irritação. É também é ideal para pele mista ou oleosa.

ABSOLUTION - Gel de limpeza purificante créditos: Organii

Este produto tudo-em-um ajuda a estimular a renovação celular: o ácido salicílico proveniente da casca de salgueiro branco tem uma ação ligeiramente adstringente que ajuda a suavizar, regular e tonificar a pele, mantendo o seu equilíbrio.

ABSOLUTION - Booster Proteção

O Booster Proteção é uma solução altamente concentrada, protetora, regeneradora e com um efeito estimulante. A equinácea aumenta os mecanismos de defesa da pele, o extrato de edelweiss atua como um regenerador e é eficaz no combate às rugas. Contém também luteolina que ajuda a manter a firmeza e a elasticidade da pele.

ABSOLUTION - Booster Proteção créditos: Organii

Tem como funções principais evitar e eliminar os efeitos da poluição na nossa pele, fumo e impurezas dos carros, raios UV, fumo de tabaco e outras formas de poluição. É uma mistura de 12 extratos naturais anti-agressões para restaurar a pele e evitar os efeitos da poluição.

MÁDARA - Creme Protetor Solar com cor SPF15

Creme protetor solar com cor SPF15 com uma textura sedosa, fácil de espalhar e com acabamento mate. Creme CC que combina os benefícios de um cuidado diário hidratante com um acabamento natural mas que fornece cobertura à pele e ainda proteção solar. Evita e corrige imperfeições do tom de pele, incluindo vermelhidão, falta de brilho e manchas escuras, fornecendo um acabamento natural e não oleoso. Protege também da radiação solar UVA e UVB.

MÁDARA - Creme Protetor Solar com cor SPF15 créditos: Organii

Contém um complexo antipoluição OAK-AOX+ ácido hialorónico que fornece 18 vezes mais poder antioxidante que os padrões antioxidantes e protege completamente a pele dos metais pesados. Ajuda a prevenir o envelhecimento prematuro obtendo uma hidratação duradoura. O maior aliado de uma pele urbana pelas suas 3 grandes ações: creme antipoluição e hidratante, acabamento com coloração que disfarça imperfeições e regulariza a tez e proteção solar.

Apresenta-se com dois tons, um mais claro e outro mais escuro. Deve ser utilizado todos os dias do ano, mesmo em dias nublados. Aplicar sozinho ou por cima do seu hidratante diário.

8MÁDARA - Time Miracle radiant shield creme de dia SPF15

Este hidratante diário muito funcional proporciona uma hidratação rica e proteção solar invisível, enquanto confere luminosidade e suavidade à pele. Enriquecido com ácido hialurónico, polímeros naturais de lifting e extrato de plâncton refirmante.

8MÁDARA - Time Miracle radiant shield creme de dia SPF15 créditos: Organii

Hidrata, corrige o tom da pele e suaviza o aparecimento de marcas e rugas. A sua textura brilhante é flexível, mas leve, infundida com notas perfumadas de rosa.

MÁDARA - Protetor Solar de Rosto SPF50

Protetor solar de rosto SPF50 com proteção muito elevada e largo espectro UV-A e UV-B. Esta emulsão avançada com óxido de zinco natural, resveratrol, ácido hialurónico e células estaminais da planta Dracocephalum (oriunda da Letónia), protege a pele dos efeitos negativos dos raios UVA / UVB, da poluição urbana e luz azul.

MÁDARA - Protetor Solar de Rosto SPF50 créditos: Organii

Ajuda a prevenir problemas comuns causados por estes fatores, incluindo desidratação, rugas, pigmentação e perda de volume.