Ativa, independente, mãe, mulher, preocupada com o seu bem-estar e com o do Planeta, a atriz Marta Faial personifica aquilo que a Yves Rocher ambiciona para todas as mulheres, uma pele cuidada, bela e luminosa, com rotinas simples mas eficazes com produtos expert e acessíveis a todos.

"É com grande entusiasmo que revelo que aceitei novamente o convite para ser a Embaixadora Oficial da linha Anti-Âge Global da Yves Rocher Portugal. Se já tinha chegado a altura de tratar da minha pele de forma preventiva, contra o envelhecimento e as agressões do dia a dia, como a exposição solar, e a make up ou poluição, agora poderei fazê-lo com este extra de luminosidade", revela a atriz.

Marta Faial créditos: Yves Rocher

"É verdade, a nova linha Anti-Âge Radiance da Yves Rocher chega-nos com um néctar inovador e precioso de propriedades iluminadoras, que para além da proporcionar uma regeneração celular extraordinária, protege e previne a pele das manchas de pigmentação. O rosto fica iluminado e unificado".

"Quem não quer ter uma pele luminosa, radiante, hidratada e com uma aparência mais uniforme? As suas fórmulas são compostas por mais de 97% de ingredientes naturais, e por ativos vegetais que provêm de plantas de agricultura biológica. Todas as embalagens são recicláveis, feitas de cartão proveniente de florestas geridas de forma sustentável, ou seja, não só é uma marca que respeita e trata da minha pele, como respeita o planeta. Se já era fã, agora sou ainda mais com esta nova linha, que vai com certeza iluminar os meus dias e sem dúvida a minha pele", conclui Marta Faial.