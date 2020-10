As sombras cremosas fáceis de aplicar na sua rotina de beleza

Com a chegada das temperaturas mais baixas, é altura de apostar em acabamentos mais cremosos, uma vez que a pele do rosto tem tendência a ficar um pouco mais seca com o frio. Para prolongar ainda mais a cor das suas sombras, aposte na textura cremosa e consiga acabamentos tanto matte como glossy, a escolha é sua.

Kiko

créditos: Kiko Milano

Kiko, 6,99€.

Anastasia Beverly Hills

créditos: Anastasia Beverly Hills

Anastasia Beverly Hills, 25,90€.

Revlon

créditos: Revlon

Revlon, 5,45€.

Chanel

créditos: Chanel

Chanel, 26,80€.

Mac

créditos: Mac

Mac, 18,95€

Como aplicar?

Aplique as sombras cremosas com o dedo anelar e dê leves batidas até ficar tudo homogéneo.

