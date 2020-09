É um dos produtos indispensáveis da maquilhagem e garante um brilho incrível à pele, mas será que sabe que ele pode ser usado de outra forma sem ser a mais comum?!

Surpreenda-se com as dicas que temos para si e descubra como pode aplicar o iluminador no seu rosto.

Consiga um brilho extra

Aplique uma pequena quantidade do iluminador líquido no rosto antes da base e consiga uma pele totalmente iluminada idêntica à maquilhagem das modelos nos desfiles de moda.

Fique perfeita pela manhã

A dica perfeita para quem não tem muito tempo (nem paciência) para se maquilhar de manhã, mas quer parecer mais acordada e iluminada, é aplicar um pouco de iluminador no canto interno nos olhos. Este truque ajuda a abrir o olhar e conferir um ar mais desperto.

Tenha lábios mais volumosos

Para dar a ilusão de lábios maiores aplique um pouco de iluminador no "V" do lábio superior. Fazendo isso, dará um ar muito mais volumoso aos seus lábios.

Substitua o primer

Iluminadores em creme são excelente substitutos dos primers. Aplique um pouco de iluminador em creme nas pálpebras dos olhos e aplique a maquilhagem. Fazendo isso, o iluminador fará com que as cores das sombras fiquem mais vivas e com extra brilho.

Substitua o delineador comum

Para criar o seu próprio delineador líquido basta usar um iluminador em pó aplicando-o com um pincel levemente humedecido. O mesmo truque pode ser usado com sombras de diferentes cores para conseguir delineados coloridos e fora do comum.