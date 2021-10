O envelhecimento da pele é um processo natural, com diferentes manifestações no corpo. O rosto é uma zona exposta a agressões constantes, e, por isso, apresenta um envelhecimento mais notório.

Contudo, existem diversos hábitos que contribuem para atenuar esse processo como estas dicas da Cosmetis.

1. Beber bastante água para ter uma pele mais saudável

Beber água regularmente é fundamental para a saúde do corpo todo, e a quantidade de água deve ser ingerida de acordo com o seu peso corporal. A hidratação ajuda a melhorar o funcionamento do metabolismo e ajuda a prevenir problemas de pele, como rugas e eczemas.

2. Usar protetor solar diariamente, inclusive no inverno

No verão e no inverno, usar protetor solar é imprescindível para manter uma pele jovem, e protegida dos raios UVA e UVB que desidratam e ressecam a pele.

O ideal é usar produtos com uma proteção FPS acima de 30. Para além de que a exposição solar prolongada, sem qualquer proteção, pode causar doenças como o cancro da pele.

3. Manter a pele limpa

Higienizar bem a pele é muito importante. Inclusive, a pele do rosto necessita de ser lavada no mínimo duas vezes ao dia com um gel de limpeza, tendo cuidados de limpeza adequados ao seu tipo de pele.

Dormir com maquilhagem é também um dos hábitos que acelera o envelhecimento da pele.

4. Boa alimentação, praticar exercício físico e dormir bem

Não é por acaso que um corpo saudável se reflete numa aparência saudável. Manter uma alimentação saudável que beneficie alimentos leves e com um bom nível nutricional, ajuda na saúde em geral e também na saúde da nossa pele.

Praticar exercício físico é igualmente imprescindível, e por exemplo, basta uma caminhada de 30 minutos, para gerirmos esta atividade corporal.

Para terminar o dia, é à noite que as células do corpo se renovam, incluindo as da pele, reforçando a importância de ter uma boa noite de sono, aliado a um estilo de vida saudável.

5. Ingerir alimentos com colagénio

O colagénio é um elemento presente no nosso organismo que é responsável pela elasticidade e viscosidade da pele. Mas, apesar de este elemento estar presente no nosso organismo não é suficiente, temos de incluir na nossa alimentação, alimentos que estimulem esta produção, como por exemplo ovos, carnes, peixes, lentilhas, feijão, soja e frutas com alta concentração de vitamina C.