Se pisar a passadeira vermelha de uma das grandes cerimónias do mundo do entretenimento lhe parece uma missão difícil (mas não impossível) de concretizar, talvez folgue em saber que conseguir uma pele mais reluzente é possível se seguir os cuidados certos.

Esta semana, partilhamos cinco dicas da marca tecnologia de beleza alemã, a GESKE. Descubra-as para incorporar o glamour dos maiores palcos do mundo no seu dia-a-dia:

1.Hidratação, hidratar é hidratar

A nossa pele é composta por 64% de água. No entanto, é fácil esquecer a importância deste elemento para uma pele hidratada e saudável. Uma ingestão insuficiente de água traduz-se rapidamente numa pele desidratada com um aspeto pálido. Por isso, mesmo que siga à risca uma rotina de beleza infalível, lembre-se de hidratar a sua pele de dentro para fora, bebendo água suficiente. Uma pele bem hidratada absorve melhor os ingredientes ativos dos cremes e das máscaras faciais, o que conduz a uma pele radiante com um brilho saudável.

2.Evite lavar o rosto com água quente

A água quente favorece a irritabilidade e vermelhidão da pele e pode torná-la ainda mais seca. Opte por lavar o rosto em água morna ou fria e quando a secar, tente não a agredir com as fibras da toalha. Ainda em relação às temperaturas mais elevadas, há que ter cuidado com os banhos quentes. Mesmo que não prescinda de uma água bastante quente, é importante evitar o contacto direto com o rosto.

3.Não tocar demasiado no rosto

À medida que tocamos em várias superfícies e objetos ao longo do dia, as bactérias vão-se acumulando nas nossas mãos. Com isto, acaba por ser muito fácil transportar estas bactérias para o nosso rosto, potenciando a obstrução dos poros e problemas como acne e irritação. Pelo mesmo motivo, é importante assegurar uma limpeza frequente dos nossos smartphones, já que são um dos objetos que mais nos acompanha e, como consequência, pode transportar o mesmo tipo de agentes.

4.Cada pele é única

Numa altura em que temos acesso quase ilimitado a informação e tutoriais sobre como alcançar uma pele sem imperfeições, é importante ter em mente que as rotinas de cuidados de beleza não são "one size fits all". Cada pele tem necessidades e requer cuidados diferentes, pelo que ‘personalização’ é a palavra-chave para qualquer decisão que tome em relação aos cuidados da pele.

5.Abordagem holística para rotinas de beleza personalizadas

A empresa, que é focada em tecnologia de beleza, recorda que cremes e séruns, por si só, têm pouco efeito na pele devido à sua penetração extremamente baixa. Massajar e esfoliar a pele, ter uma alimentação cuidada são alguns dos truques que podem ajudar a potenciar melhor a ação destes produtos, assim como o recurso à tecnologia.

Em relação à tecnologia, a marca alemã exemplifica com os seus "dispositivos que aumentam drasticamente a absorção dos ingredientes ativos dos produtos de cuidados da pele com a ajuda de várias tecnologias."

Descubra os dispositivos da marca que procuram elevar a pele ao potencial máximo:

Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1

A Sonic Warm & Cool Mask | 9 em 1 incorpora várias tecnologias de beleza, incluindo as pulsações SmartSonic e a tecnologia de luz LED de espetro total.

As máscaras faciais nutritivas podem agora ser aplicadas em apenas dois minutos – sem tempo de espera, e ainda assim a pele pode absorver melhor os ingredientes ativos. Os poros são abertos através de uma superfície metálica aquecida, enquanto a pele é massajada por um dos doze ritmos de massagem. Após 90 segundos, basta ativar a função de arrefecimento do aparelho que fecha os poros e fixa os ingredientes na pele. Com o seu design direcionado para a zona dos olhos e do nariz, o dispositivo promete dar a cada ponto do rosto a atenção que merece.

Sonic Warm & Cool Mask | 9 in 1 créditos: Divulgação

MicroCurrent Face-Lifter | 6 in 1

O MicroCurrent Face-Lifter | 6 em 1 é um aparelho que procura combater os sinais de envelhecimento, tonificar e levantar a pele em minutos. As sessões de vídeo de especialistas na aplicação GESKE German Beauty Tech orientam sobre como tirar o máximo partido deste dispositivo, que vem equipado com Skin Scan & Personal Routine Guide alimentado por tecnologia de IA de ponta, MicroCurrent Face-Lift Technology que exercita mais de 65 músculos faciais para combater os sinais de envelhecimento, SmartSonic Pulsation Technology que massaja suavemente a sua pele e apoia as suas sessões, e Ultra-Gentle Contouring & Firming Spheres para apertar os contornos faciais. Alimentado por tecnologia avançada de IA, o algoritmo da aplicação GESKE German Beauty Tech analisa a pele e recomenda dispositivos perfeitamente adaptados às suas necessidades.

MicroCurrent Face-Lifter | 6 in 1. PVPR: 49,95 EUR créditos: Divulgação

Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1

O indispensável Warm & Cool Eye Energiser | 6 em 1 rejuvenesce os olhos cansados, combatendo eficazmente as linhas finas, as olheiras e o inchaço debaixo dos olhos. Utiliza a Tecnologia SmartSonic Pulsation para massajar suavemente a área à volta dos olhos. A tecnologia de arrefecimento revitaliza a zona do contorno dos olhos, proporcionando uma sensação refrescante, enquanto o High Efficiency Depuffing System elimina rapidamente os sinais de uma noite mal dormida. Para além disso, o Warm & Cool Eye Energiser | 6 em 1 oferece uma camada adicional de relaxamento após um dia exigente, cortesia da sua tecnologia de aquecimento calmante. Também possui dez ritmos de massagem distintos, que podem ser ativados opcionalmente para aumentar o efeito calmante, especialmente quando se tem uma dor de cabeça.

Warm & Cool Eye Energizer | 6 in 1. PVPR: 59,95 EUR créditos: Divulgação

Microneedle Face & Body Roller | 9 in 1

Desintoxicação para a pele: com o SmartAppGuided™ MicroNeedle Face & Body Roller | 9 em 1 e o seu acessório de quartzo rosa, a sessão de spa pode começar em casa. Permite uma relaxante massagem de desintoxicação de quartzo rosa e promove a redução da inflamação. E se o que procura é uma pele mais jovem e suave, não procure mais do que o acessório de agulhas. As agulhas de 0,3 mm estimulam a produção de colagénio e dão início aos processos naturais de regeneração da pele. Por último, o rolo de arrefecimento cuida e relaxa a pele após as aplicações de microagulhamento e faz desaparecer rapidamente as pequenas vermelhidões. O anti-envelhecimento ganha uma dimensão totalmente nova graças a este dispositivo. Estes resultados são possíveis graças a inovações como a RedLight Active Regeneration Technology, que minimiza as linhas finas, a Energising Cooling Technology, que combate o inchaço e a fadiga, e a DeepDerma Skin Renewal & Firming Technology.

PVPR: 59,95 EUR