3. Prefira sombras mate

Sombras de olhos iridescentes realçam as rugas, pelo que deve optar por sombras mate. Pode colocar um pouco de brilho no canto interno do olho e no centro da pálpebra para valorizar o olhar.

4. Privilegie as fórmulas translúcidas

Embora o pó solto cor de pele seja ótimo para matificar e disfarçar a oleosidade, em excesso tende a acumular nas rugas. Opte por fórmulas translúcidas e aplique-as com um pincel adequado.

5. Use água termal ou bruma para fixar a maquilhagem

No fim do ritual de maquilhagem, vaporize o rosto com um pouco de água termal ou com uma bruma hidratante, para fixar a maquilhagem e, simultaneamente, aumentar o grau de hidratação da epiderme.