Desde a pandemia e devido ao uso frequente de máscara que a maquilhagem acabou por ser deixada um pouco de lado, o que fez com que a pele pudesse respirar.

Agora que estamos a voltar à normalidade e a desconfinar vamos revelar-lhe quatro dicas que vão ajudá-la a usar maquilhagem com máscara, sem sentir que a sua pele fica pesada ou demasiado oleosa.

Dê uma vista de olhos.

1. Troque a base por pó

Embora a base líquida seja perfeita para o dia a dia, com máscara é diferente. O que vai acontecer é que a sua pele vai acabar por suar e a base vai passar a máscara. Opte por um produto em pó com acabamento matte, o que vai fazer com que não haja transferência para a máscara, sendo mais fácil de ir retocando sempre que necessitar ao longo do dia.