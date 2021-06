Uns lábios cuidados, bem hidratados e nutridos, valorizam qualquer boca, tornando-a ainda mais sedutora. Um estudo científico divulgado em França afirma que 43% das mulheres muda regularmente de cor de batom, seguido as tendências da moda. As restantes que os pintam optam por privilegiar os tons com os quais já se habituaram a ver. Qualquer que seja o seu caso, siga as recomendações da maquilhadora Lia Cardoso e (e)leve os seus lábios à perfeição.

1. A importância de esfoliar

A esfoliação labial deve passar a integrar a sua rotina de beleza habitual. Mesmo quem esfolia regularmente a epiderme, tende a esquecer-se desta parte do rosto. "A pele dos lábios é extremamente sensível e fina e os sinais de secura impedem que a maquilhagem fique perfeita, daí que devam ser esfoliados e hidratados, tal como a restante pele", aconselha a especialista em imagem. Uma vez por semana é suficiente.

2. Gestos que ajudam a dar volume

Uns lábios volumosos tendem a despertar mais interesse, desde que não exibam um aspeto artificial. "Para conseguir um ar natural, hidratado e conferir volume aos lábios, devemos, com a ajuda de um lápis de lábios creme ou bege, traçar uma linha um pouco mais acima da linha natural dos lábios", sugere Lia Cardoso. "Devemos preencher com uma cor ligeiramente mais escura a diferença entre as linhas", recomenda ainda.

3. Os tons que conferem um ar mais natural

Nos últimos anos, os adeptos de bocas mais naturais aumentaram. "De forma a obter um ar mais natural, opte pelo uso do pincel de lábios e recorra sempre aos tons mais claros e neutros", aconselha a especialista. "A utilização de gloss é uma opção. Contudo, não se esqueça que irá necessitar de o retocar mais vezes do que um batom cremoso ou acetinado", alerta, todavia, a maquilhadora.