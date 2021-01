No amor, como na vida, nunca se pode dar nada por garantido. Por muito que ame o seu parceiro, a pessoa que elegeu para (com)partilhar momentos de afeto, de intimidade e de cumplicidade, existem vários erros que não pode cometer. Mariela Michelena, autora do livro "Mulheres mal-amadas", publicado em Portugal pela editora A Esfera dos Livros, aponta nesta obra os quatro que considera fundamentais. "Ser Deus é fácil. Ser um comum mortal e estar sujeito aos avanços e aos recuos da vida quotidiana é muito mais complicado", considera a psicanalista madrilena, que recomenda ponderação nos relacionamentos. "O amor desesperado está destinado a morrer ou a matar", adverte a especialista. Descubra, de seguida, quais são os quatro grandes pecados a evitar numa relação amorosa e tente fugir deles a todo o custo.

1. Submissão

Dizer que sim a tudo, mesmo em relação a coisas com as quais discordamos. A vontade própria fica para trás, cedendo sempre aos desejos e opiniões do outro.

2. Intermitência Típica de relações on and off. Este tipo de casal faz-nos lembrar uma montanha-russa, pois vive entre discussões frequentes e dolorosas e reencontros excitantes.

3. Dependência Relações destrutivas e dependentes que causam dor, tal como acontece com as drogas e o álcool. Relações das quais é muito difícil libertar-se. A única forma de o fazer é dizer que não logo no primeiro encontro.