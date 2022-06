O Felizes.pt considera que o Dia de Santo António, a 13 de junho, merece ser devidamente celebrado e explica-lhe porque este santo é alusivo não só aos manjericos e às sardinhas, mas também ao amor e aos casamentos.

Santo Casamenteiro

Santo António é vulgarmente conhecido como um Santo “casamenteiro”, pelo que se diz ter sido o seu talento para reconciliar casais que se encontravam em desacordo, mas também para proteger raparigas solteiras. Na cidade de Lisboa é especialmente respeitado e estimado, comemorando-se, no dia da sua morte, 13 de junho, o feriado municipal.

Segundo reza a lenda, uma jovem devota foi ter com o Frei António e pediu-lhe ajuda para casar com o seu vizinho. O problema é que a família da rapariga era pobre e não possuía dinheiro para o seu dote. Santo António ter-lhe-á dito para ela deixar o assunto nas mãos de Deus, mas em segredo elaborou um plano. Foi assim que, em vez de distribuir os donativos que arrecadava junto dos fiéis, decidiu guardar esse dinheiro até ter a quantia necessária para o casamento da jovem. Assim que conseguiu, amarrou as moedas numa bolsa e atirou-a discretamente para dentro do quarto da rapariga, juntamente com o bilhete: “Este é o dote que permitirá à noiva casar-se”.

Esta história tem várias versões, pois, como sabemos, “quem conta um conto acrescenta um ponto”.

Casamentos de Santo António - Diga sim ao amor!

As festas em honra de Santo António têm início no dia 12 de junho, um dia antes do feriado municipal, 13 de junho, com a realização dos Casamentos de Santo António. Esta iniciativa teve início no ano de 1958 com o objetivo de possibilitar o casamento a casais que se encontravam em maiores dificuldades.

Casam-se 16 casais numa cerimónia em conjunto, com os noivos apaixonados a cumprir a tradição e a proporcionar uma enorme felicidade às suas famílias e a todas as pessoas que estejam a assistir a este momento, quer seja nas ruas da cidade de Lisboa, ou através da transmissão em direto.

Este dia mágico, que para muitos é a realização de um sonho já há muito desejado, termina com os casais a desfilarem, à noite, nas marchas de Santo António. Na cidade sente-se uma atmosfera única, coberta de sorrisos, alegria, flores e grinaldas espalhadas por todos os cantos das ruas, principalmente dos bairros típicos.

Manjericos, sardinhas e arraiais

A primavera é a estação do ano associada ao amor e quem está pela capital tem a oportunidade ideal para assistir a um dos momentos mais bonitos do ano e desfrutar deste clima de festa e de amor, onde o cheiro a sardinha assada e a manjerico fresco se espalham por toda a cidade e as noites quentes se enchem ao som de música portuguesa nos arraiais.

Sabia que o manjerico é conhecido como a erva dos namorados? Fica a dica para oferecer um vaso neste que é o dia mais romântico do ano (depois do Dia dos Namorados está claro!).