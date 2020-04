O Dia da Mãe comemora-se já no próximo domingo e neste ano de 2020 ele torna-se diferente, mas mesmo assim, especial. Nem todos os filhos/as tem a sorte de estarem com as suas mães e por isso, decidimos trazer-lhe sugestões “made in Portugal”, porque agora mais do que nunca é altura certa para ajudar o que de melhor se faz no nosso país e comemorar o dia da mãe, ainda que seja pelo telefone ou computador. Inspire-se e não deixe de celebrar o seu maior amor, a sua mãe!

Mel Jewel

Para celebrar o Dia da Mãe a marca de joalharia criou um pendente com impressão digital, que é feito em casa num molde de cera. Uma ótima opção para a sua mãe a/o ter sempre por perto.

The Florist

Para as mães que adoram flores o theflorist.pt entrega bouquets de luxo para celebrar este dia tão especial. Apenas precisa escolher entre duas versões, o Glamorous com 20/22 rosas multicolor ou o Luxurious com 38/45 rosas multicolor. O bouquet traz ainda um cartão com uma mensagem personalizada.