Este ano, no dia 1 de junho, dê o seu tempo a quem mais o valoriza: às crianças da sua vida. Corra, cante, brinque e salte com elas até lhe faltarem as forças. E mostre-lhes que são o melhor do seu mundo.

