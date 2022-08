Não desespere com o regresso às aulas. Organizar e antecipar vão evitar-lhe muitas dores de cabeça

Tudo o que não queremos é assistir a um agosto de férias estragado com um regresso às rotinas ensombrado pelo stress e angústia associados ao retomar do trabalho e das atividades escolares. Evitar um início de setembro agitado, passa por programarmos com antecipação os afazeres das semanas que se avizinham. Feitas as contas, não é apenas a ida ao supermercado que pede, ajuizadamente, uma lista de verificação do que há a adquirir. Como todos sabemos, “tempo é dinheiro” e, no caso do regresso às aulas, antecipar compras e distribuir tarefas pelos membros do agregado familiar, também se reflete na carteira e na gestão doméstica.

Para que não se sinta num mar sem fim à vista agora que o calendário escolar está na linha de horizonte, a WOOK propõe-se ajudar e “arruma” numa checklist tudo o que não vai querer esquecer, sem esquecer dicas e sugestões.

Comecemos pelos manuais escolares e livros de apoio. Como detalhámos neste artigo, para libertar os pais da azáfama de reserva e compra destes materiais, a WOOK tem um espaço dedicado à aquisição de manuais escolares ou acesso aos manuais escolares gratuitos com vouchers MEGA. Há que recordar que, de há uns anos a esta parte, a tarefa de adquirirmos os manuais escolares viu-se facilitada. Todos os alunos do 1.º ao 12.º ano de escolas públicas e privadas, com contrato de associação, podem receber manuais escolares gratuitos, ao abrigo do programa de vouchers MEGA.

No site da WOOK pode fazer a pesquisa dos livros selecionados pelo agrupamento de escolas dos seus filhos, encomendar, selecionar a entrega, para quando e onde lhe for mais conveniente. Isto, sem esquecer que pode acrescentar os cadernos de atividades e o material de apoio escolar. Este, ajuda na preparação para testes e exames, e na consolidação de conhecimentos.

Preparar emocionalmente o regresso às aulas Voltar à rotina escolar acarreta uma montanha de emoções para a família: as férias acabaram, as brincadeiras na piscina deixam de ser diárias, os pais voltam ao trabalho e a saga do despertador, que espalha a o seu chinfrim pela casa às 6h30, vestir, preparar a mochila e a lancheira. Para preparar um regresso às aulas emocionalmente equilibrado, siga as dicas que aqui lhe deixamos.

Programe os próximos passos tendo em conta o calendário escolar e da família. Consulte o calendário escolar 2022-23 e conheça as datas de pausas, férias e exames, que o ajudarão a orientar a sua vida e logística familiar. Esta é informação importante para criar o calendário do ano da família. Lembre-se de fixar este calendário no frigorífico ou na entrada de casa, para que todos conheçam as datas importantes e façam contagem decrescente para as férias de Natal, Páscoa ou de verão.

Desenredados da aquisição dos manuais escolares, verificado o calendário escolar, há que apontar baterias ao material escolar. Todos sabemos que com o início das aulas chegam os pedidos especiais dos professores. Tal não obsta a que possa pensar nos materiais e acessórios indispensáveis para a rotina das aulas. Estojos, cadernos pautados e quadriculados, capas ou dossieres, lápis e canetas são materiais que pode adquirir mesmo antes do “primeiro toque” da campainha escolar.

E, muito importante, os miúdos adoram o momento da compra da mochila que os acompanhará ao longo do ano letivo. Tenha em atenção que, não só há que encontrar uma mochila bonita, como também confortável, reforçada, impermeável e que ajude a distribuir o excesso de peso. As nossas crianças sabem como pode ser penoso “arrastar” uma mochila que não reúna os predicados que apontámos.

créditos: Unsplash

Por muito que nos custe, com meados de setembro há que esquecer o verão e aceitar os ares de outono. Antecipando a mudança da estação, aproveite os últimos dias de férias para retirar do guarda-roupa as roupas de outono e confirme se ainda servem às crianças. Provavelmente, terá de comprar um novo fato de treino, sapatilhas leves para as aulas de educação física e saco de desporto. Ainda sobre acessórios necessários, relembramos a carteira para guardar documentos de identificação e dinheiro e a lancheira térmica, para guardar almoços ou snacks saudáveis.

Ainda nas férias de verão, pense em aproveitar a disponibilidade de tempo para organizar a casa e o frigorífico, antecipando as semanas mais agitadas que se avizinham. Poderá organizar os quartos e os espaços de estudo, alocando cada espaço a cada tipo de materiais ou tarefas; e apetrechar o frigorífico e despensa, garantindo que tem tudo o que precisa para as refeições e lanches da primeira semana. E, não se esqueça, lanches saudáveis são meio caminho andado para um melhor desempenho escolar. Na WOOK encontra estratégias para conquistar os miúdos à mesa à mesa ou, preferindo-se, na lancheira.

Ainda antes do início do ano letivo, defina estratégica e tática do encarregado de educação. Na prática, estabelecer em família quem vai levar e buscar os miúdos à escola. Vão de autocarro, quem trata do passe? Onde ficam as crianças depois da escola? Quem os vai levar ao futebol ou às aulas de dança?

Com estes simples passos, garanta um regresso às aulas tranquilo e sem surpresas.