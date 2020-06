Sinopse

Depois de anos e anos de investimento em escola e cursos livres, todos os pais querem ver o retorno do seu investimento e nada melhor do que uma competição justa onde os próprios pais também participam. Talvez os avós fiquem orgulhosos.

Quem errar será presenteado com uma almofada ornamentada de farinha. Que rufem os tambores… Senhoras e Senhores divirtam-se com o game show mais produtivo da Internet luso-brasileira.

O que é?

"Manual do Adolescente" é um canal de Youtube criado por uma família brasileira, a viver em Portugal, composta por mãe, pai, filho adolescente e avô. Trata-se de família estranha e ao mesmo tempo normal, com problemas comuns, que usam a comédia para satirizar as situações do dia a dia.

Ficha técnica geral Guionistas: Ricardo Lopes, Pedro Mateus, Flávia Prosdocimi, Hugo Veríssimo, Yann Victor, Luiz Abbadia, Leandro Vieira e Abbadhia Vieira Atores/Protagonistas: Abbadhia Vieira (Mãe), Leandro Vieira (Pai), Yann Victor (Adolescente) e Luiz Abbadia (Avô) Direção de Atores e Produção: Abbadhia Vieira Direção, Edição e Fotografia: Filipe Ruffato, Leandro Vieira e Gustavo Moreira Realização: Luso-brasileiro de Comédia

Do que fala?

Ao longo dos vídeos, esta família - que procura a integração entre culturas - , vai falar dos desafios da convivência entre adolescente e família, numa casa onde convivem três gerações diferentes.

Que temas aborda?

Os vídeos vão alternar entre sketches, entrevistas, tags e jogos de improviso sobre um universo comum a todas as famílias. Não existe um manual nem de mãe, nem de filho, mas estes vídeos podem ajudar.

