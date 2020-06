Sinopse

É tão bom ser mãe, ser filha, filho... Não existe um manual nem de mãe, nem de filho e por isso criámos o canal "Manual do Adolescente".

Todas as pessoas têm um adolescente para chamar de seu: seja filho, neto, sobrinho ou até mesmo vizinho. Agora se és adolescente, hás-de ter uma família para chamar de tua mas sabemos que não gostas assim tanto dela...

Entre mãe, filho, pai e avô a partir de junho, acompanhe a nova rubrica semanal em vídeo do SAPO Lifestyle, publicada às segundas e quintas, que fala dos desafios da convivência entre adolescente e família.

O que é?

"Manual do Adolescente" é um canal de Youtube criado por uma família brasileira, a viver em Portugal, composta por mãe, pai, filho adolescente e avô. Trata-se de família estranha e ao mesmo tempo normal, com problemas comuns, que usam a comédia para satirizar as situações do dia a dia.

Ficha técnica geral Guionistas: Ricardo Lopes, Pedro Mateus, Flávia Prosdocimi, Hugo Veríssimo, Yann Victor, Luiz Abbadia, Leandro Vieira e Abbadhia Vieira Atores/Protagonistas: Abbadhia Vieira (Mãe), Leandro Vieira (Pai), Yann Victor (Adolescente) e Luiz Abbadia (Avô) Direção de Atores e Produção: Abbadhia Vieira Direção, Edição e Fotografia: Filipe Ruffato, Leandro Vieira e Gustavo Moreira Realização: Luso-brasileiro de Comédia

Do que fala?

Ao longo dos vídeos, esta família - que procura a integração entre culturas - , vai falar dos desafios da convivência entre adolescente e família, numa casa onde convivem três gerações diferentes.

Que temas aborda?

Os vídeos vão alternar entre sketches, entrevistas, tags e jogos de improviso sobre um universo comum a todas as famílias. Não existe um manual nem de mãe, nem de filho, mas estes vídeos podem ajudar.