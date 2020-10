Portugal era, até há muito pouco tempo, um país que pouco ou nada ligava ao Halloween mas, nos últimos anos, a celebração das bruxas e das abóboras assustadoras tem vindo a conquistar adeptos. Aproveite esta ocasião para passar mais tempo com o seu filho, desenvolvendo atividades que aumentam a coesão familiar. Além de fazer uma festa temática com uma decoração a preceito, há outras atividades que podem ser divertidas.

Se não dispõe de tempo para atividades deste tipo ou se não é muito dado a trabalhos manuais, tem sempre a hipótese de recorrer a uma forma de celebração mais tradicional, mascarando a criança com roupas e acessórios disponíveis no mercado, comprando-lhe uma guloseima em forma de caveira ou de bruxa ou, pura e simplesmente, vestindo-a com uma camisola, um pijama ou umas meias com figuras alusivas a esta data festiva.

1. Faça um fantasma decorativo para o quarto da criança

Dobre uma folha A4 ou uma cartolina branca ao meio e, usando uma tesoura própria para atividades infantis, ajude o seu filho a fazer um corte lateral mais estreito em cima e mais largo em baixo, de modo a apresentar o aspeto de um fantasma ou de um foguetão quando aberta. De seguida, recorte a base da figura, criando ondulações. A criança poderá depois pintar e decorar o fantasma.

2. Crie umas asas de morcego

Para tal, precisa de duas folhas de cartolina preta. Procure uma imagem deste animal na internet para ter uma ideia mais precisa e desenhe, de forma simétrica, uma asa em cada uma das folhas. De seguida, junte-as, agrafando-as ou colando-as. Agrafe-as ou cosa-as depois a uma tira de elástico ou de tecido larga que a sua criança possa enfiar debaixo do braço e vá brincar com o seu pequeno monstro para o jardim.

3. Decore abóboras e (re)decore a casa

Se o seu filho gosta de pintar, aproveite para decorar uma abóbora. Além deste vegetal, precisa de tintas e de pincéis e a imaginação é o limite. Pode desenhar fantasmas na abóbora com tinta branca ou morcegos com tinta preta, pode criar uma figura assustadora com uns olhos esbugalhados e uns dentes de arrepiar ou ainda cobri-la de riscos, como se de uma teia de aranha se tratasse.

4. Faça um lápis fantasma para o seu filho levar para a escola

Pegue num quadrado de tecido branco, num pouco de algodão e num pedaço de fita preta. Envolva a extremidade do lápis oposta ao bico num pedaço farto de algodão, cubra com o tecido e ate com a fita, fazendo um laço. Com um marcador grosso, desenhe, de seguida, os olhos da criatura e já está!

5. Crie figuras assustadoras com tecido de feltro

Outra possibilidade é desafiar um familiar que tenha jeito para atividades manuais, desafiando-o a fazer uma espécie de workshop para todo o agregado. Existem tecidos de feltro coloridos que podem ser facilmente desenhados e recortados pelos mais novos, sempre com a supervisão dos adultos, para criar figuras alusivas a esta época. Depois dessa fase, a tarefa de os coser e completar passa para o lado dos adultos. No final, todos podem brincar com elas ou usá-las para decoração.