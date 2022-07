Pelo segundo ano consecutivo, devido à pandemia de covid-19, os exames nacionais realizados em 2021 continham várias perguntas opcionais e as provas não eram obrigatórias para a conclusão do secundário.

No entanto, no ano passado, aumentaram os itens de resposta obrigatória e diminuíram as perguntas opcionais em número e valorização e as notas desceram: Das 487 escolas observadas, 41 obtiveram média negativa nos exames realizados pelos seus alunos, ou seja, 91,6% teve média positiva.

A maioria dos “chumbos” aconteceu em escolas públicas: 38 num universo de 416 escolas públicas, contra três de escolas privadas num universo de 71 colégios.

Mas a média das notas das escolas públicas voltou a aproximar-se dos colégios, agora com uma diferença de 1,4 valores (numa escala de 0 a 20).

No ano passado, a média nacional dos alunos dos colégios foi de 12,7 valores (no ano anterior foi de 14,3) e das públicas foi de 11,3 valores (12,8 no ano anterior), segundo a análise da Lusa, que mostra uma descida da média geral das notas.

Com uma média de 16,16 valores nos 107 exames, o Colégio Efanor ultrapassou o Colégio Nossa Senhora do Rosário, no Porto, que nos últimos anos tem ocupado a melhor posição do ‘ranking’ elaborado pela Lusa, que exclui os estabelecimentos de ensino com menos de 100 provas e faz a média das notas dos alunos que realizaram provas do secundário.

Segue-se o Colégio Nova Encosta, em Paços de Ferreira (média de 15,96), e o Colégio D. Diogo de Sousa (15,84 valores).

O colégio Nossa Senhora do Rosário surge este ano em 4.º lugar, com uma média de 15,81 valores nos 413 exames realizados.

Com uma média de 13,58 valores nos 875 exames realizados, a primeira escola pública é a Escola Artística António Arroio, em Lisboa, e surge em 31.º lugar do ‘ranking’ geral, o que significa que as escolas públicas sobem ligeiramente na tabela geral em 2021, desta vez três lugares.

Destaca-se outra escola artística: a Soares dos Reis, no Porto, é a segunda escola pública com melhor média nos exames nacionais, com 13,35 valores, ocupando o 34.º lugar da tabela geral.

Numa comparação entre sexos, as alunas obtiveram uma média de 11,86 (no ano anterior foi de 13,25 valores), enquanto os rapazes tiveram 10,99 (em 2020 foi de 12,85 valores).

As raparigas obtiveram melhores resultados em dez das 14 disciplinas analisadas, conseguindo melhor média a todas as três Matemáticas, a Física e Química, mas também a Biologia e Geologia, Filosofia ou Português. A média dos exames realizados pelos rapazes foi mais alta a Inglês, História A, Geografia A e Geometria Descritiva.

Com a decisão de os exames deixarem de ser obrigatórios para a conclusão do secundário, voltou a haver menos alunos dos cursos científico-humanísticos a realizar, na 1º fase, os exames nacionais: Foram 111.4265 estudantes (menos 11% do que no ano anterior) e também foram menos provas (152.209 na 1.º fase, ou seja, menos 23% em relação ao ano anterior).

A maioria dos alunos que realizou provas em julho de 2021 pertence aos distritos de Lisboa (24%), Porto (16%), Braga (9%) e Setúbal (9%).

Viana do Castelo voltou a ser o distrito com a melhor média nos exames nacionais do ensino secundário de 2021 (11,98), seguindo-se o Porto e Viseu.

Lisboa surge em 10.º lugar com quase 50 mil exames realizados e uma média de 11,4 valores.

Mais uma vez, as médias dos alunos que realizaram as provas no estrangeiro foram as mais baixas (10 valores) assim como os dos Açores (10,83 valores).

Em termos de classificações médias, a maioria das classificações situou-se entre os 12 e os 13 valores (numa escala de 0 a 20), com a exceção de Biologia e Geologia, Geografia A, Matemáticas Aplicada às Ciências Sociais, Matemática A e Matemática B, cujas médias foram todas iguais ou inferiores a 11 valores respetivamente.

No caso da Física e Química A a média dos quase 33 mil exames analisados pela Lusa foi negativa (9,78 valores). Pela positiva destacaram-se as disciplinas de Inglês, com médias de 15 valores e Desenho A com 13,8.

Os dados mostram ainda que a maioria dos alunos que realizou provas (84%) não beneficiou de Apoio Social Escolar (ASE).

Quadro das 10 melhores e 10 piores escolas classificadas

Escola Distrito Média Exame (Valor) Média Exame (%) Colégio Efanor Porto 16.16728972 161.6728972 Colégio Nova Encosta Porto 15.96186441 159.6186441 Colégio D. Diogo de Sousa Braga 15.84835886 158.4835886 Colégio Nossa Senhora do Rosário Porto 15.81162228 158.1162228 Colégio da Rainha Stª Isabel Coimbra 15.03195122 150.3195122 Colégio de S. Tomás Lisboa 15.0248927 150.248927 Colégio de São João de Brito Lisboa 14.82202381 148.2202381 Colégio Paulo VI de Gondomar Porto 14.7904918 147.904918 Grande Colégio Universal Porto 14.57222222 145.7222222 Colégio das Terras de Santa Maria Aveiro 14.56305732 145.6305732 Escola Básica e Secundária Francisco Simões, Laranjeiro, Almada Setúbal 9.061068702 90.61068702 Escola Básica e Secundária D. João V, Damaia, Amadora Lisboa 9.059760956 90.59760956 Escola Secundária de Camarate, Loures Lisboa 9.036363636 90.36363636 Escola Secundária do Lumiar, Lisboa Lisboa 9.020608108 90.20608108 Escola Básica e Secundária Dr. Azevedo Neves, Damaia, Amadora Lisboa 8.732727273 87.32727273 Externato Académico Porto 8.688 86.88 Escola Básica e Secundária Professor António da Natividade, Mesão Frio Vila Real 8.348148148 83.48148148 Escola Básica e Secundária de Monte da Caparica, Almada Setúbal 8.331081081 83.31081081 Escola Básica e Secundária de Santo António, Barreiro Setúbal 8.296774194 82.96774194 Escola Secundária José Cardoso Pires, Loures Lisboa 7.845341615 78.45341615