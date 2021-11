Depois do enorme sucesso da primeira edição do Jardim das Luzes - Alice no País das Maravilhas, que encantou quase 300 mil visitantes em 2021, a cidade de Cracóvia, na Polónia, voltará a brilhar com milhares de luzes.

Desta vez, somos levados numa viagem ao mundo incrível criado pelos irmãos Grimm - a terra mágica de Branca de Neve e os sete anões. Nesta floresta, os visitantes começam a aventura a partir de uma maçã mágica e, ao passarem pelo portão de entrada em forma de um livro gigante, caminham pelos momentos mais importantes da história de Branca de Neve e da vida quotidiana dos anões.

Toda a exposição está localizada numa área de 10 hectares do Jardim da Ciência. O cenário foi complementado pela combinação de elementos multimédia, tais como: um túnel, uma árvore de Natal, piso iluminado e shows de laser.

A história, os heróis que viveram na imaginação durante anos e os cenários tornam este jardim um lugar especial. Veja a fotogaleria abaixo.