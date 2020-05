Segundo o acórdão, assinado pelos juízes desembargadores Arlindo Crua, António Moreira e Carlos Branco, datado de 21 de maio e a que a agência Lusa teve hoje acesso, o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) julgou “totalmente improcedente” o recurso interposto pela funcionária do estabelecimento de ensino, confirmando a sentença proferida em agosto de 2018 pelo Tribunal Cível de Sintra.

Após a condenação do jovem, em fevereiro de 2014, a dois anos e meio de internamento, em regime fechado, com acompanhamento psicológico e psiquiátrico, a funcionária escolar avançou com uma ação cível contra os pais, mas o tribunal de primeira instância considerou que os factos praticados em 14 de outubro de 2013, a dois meses de o menor completar 16 anos, aconteceram “numa fase em que o controle e vigilância dos pais” já não era permanente.

“A isto acresce que tais factos ocorreram, indubitavelmente, quando [o filho] se encontrava em período de aulas e no interior da escola que frequentava, parecendo inequívoco que os pais não estão em condições de controlar os atos praticados pelos filhos, no interior das escolas que estes frequentam”, justificou, em 2018, o Tribunal Cível de Sintra, que viu agora o TRL confirmar a sentença.

Contactado pela Lusa, o advogado do menor e dos pais mostrou-se satisfeito com o acórdão do TRL, o qual manteve a absolvição dos seus constituintes do pagamento de uma indemnização de 100 mil euros reclamados pela funcionária “pelos danos físicos e psicológicos alegadamente provocados pelo ataque do jovem”, que chegou a ser acusado pelo Ministério Público da prática do crime de terrorismo.