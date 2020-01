São abrangidos alunos do 2.º e 3.º ciclos, do ensino secundário, Escola Profissional de Fafe e do ensino particular.

A propósito deste projeto, o vereador reforça que “o município de Fafe tem mantido a sua aposta na cultura e educação, promovendo diversas atividades que contribuem para uma sociedade mais ativa, consciente e com um sentido crítico e de responsabilidade”.

Ao palco do Teatro Cinema, a principal sala de espetáculos da cidade, vão subir cinco grupos de teatro: Teatro Actus, Birra Produções, Caixa de Palco, Há Cultura, ETC English Theatre Company.