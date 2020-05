A presença dos menores nos noticiários de horário nobre dos serviços de programas generalistas de âmbito nacional com emissão em sinal aberto (RTP1, RTP2, SIC e TVI), durante aquele período, permitiu ao regulador, comparando os anos iniciais com os mais recentes, constatar que se alterou "substancialmente" o formato de cobertura nas peças.

Nos primeiros anos analisados sobressai a presença de menores associada sobretudo à cobertura dos chamados 'casos de agenda”, como os de Maddie MacCann, Esmeralda, Mari Luz, Martim ou Rui Pedro, enquanto na cobertura informativa mais recente surgem de forma transversal a vários assuntos.

"Com efeito, as peças analisadas referentes aos anos de 2015 e 2016 referem os casos de Miriam Aleixo e Liliana Melo, em formato 'caso de agenda', mas as restantes presenças dispersam-se por assuntos diversos, quer de natureza pontual/episódica (agressão em Ponte de Sor, gémeos de Ronaldo, descendência de Kate e William), quer constituindo 'dossiers', como tem sido o caso da cobertura dos movimentos migratórios e de refugiados”, segundo a análise.

Este assunto, acrescenta a ERC no relatório hoje divulgado, "marcou presença consecutiva" nos conteúdos analisados transmitidos nos três anos mais recentes do estudo.