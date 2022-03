O combate à solidão e depressão tornou-se ainda mais urgente devido à pandemia. A “Pedalar Sem Idade”, um movimento internacional sem fins lucrativos de apoio a idosos, surge na prevenção destes casos e, juntamente com o Centro Vasco da Gama, lançou o projeto piloto de passeios gratuitos em bicicletas preparadas para o efeito, mais conhecidas como trishaws. A iniciativa arrancou na passada sexta-feira, dia 11 de março.

O percurso tem início no Centro Vasco da Gama, em Lisboa, e decorre ao longo da ciclovia do Parque das Nações. Os voluntários da “Pedalar Sem Idade” conduzem os idosos duas vezes por semana, entre as 10h e as 12h e as 14h e as 16h, tendo cada passeio a duração de 30 a 40 minutos.

A “Pedalar Sem Idade” estabeleceu protocolos com lares existentes das imediações do centro, no entanto, qualquer pessoa, residente ou não naquele local, pode realizar o agendamento online de um passeio.

Pedalar Sem Idade

“O isolamento social, sobretudo dos idosos, é um tema que não vem de agora, mas que se tornou ainda mais urgente devido à pandemia. É para nós muito gratificante que o Centro Vasco da Gama seja o local escolhido para arrancar este projeto piloto tão relevante”, refere Luís Pinto Soares, diretor do Centro Vasco da Gama.

A missão da “Pedalar Sem Idade”, que está presente em 51 países, inclusive em Portugal desde 2021, tem mais de 35 mil voluntários que pedalam em 3500 trishaws e soma mais de dois milhões de idosos passeados, promovendo o envelhecimento ativo.

Trata-se de um projeto que está em linha com o movimento “Consciência Somos Nós”, lançado no início deste ano pelos centros comerciais da Sonae Sierra com o objetivo de informar, sensibilizar e apoiar a comunidade para a construção de um futuro mais sustentável e um mundo mais consciente.