O novo Tamagotchi Uni conecta, pela primeira vez, fãs à volta do mundo. Pensado para a era digital de hoje, permite levar a experiência virtual de cuidados com animais de estimação para o próximo nível - a partilha com outros utilizadores.

Já disponível em pré-venda no site da Creative Toys nas cores rosa e roxo. Com mais de 91 milhões de vendas em todo o mundo, acontece agora o primeiro lançamento da marca em simultâneo no Japão, América do Norte e Europa.

O Tamagotchi Uni personaliza a experiência do cuidado com o animal de estimação virtual, com múltiplas opções de personagens, permitindo diferentes aparências, personalidades e até hobbies.

Tamagotchi Uni está à venda por 74,99 euros

A capacidade de conexão ao Wi-Fi dá aos fãs a oportunidade de jogar juntos a partir de qualquer lugar do mundo através do Tamaverso, o metaverso do mundo Tamagotchi, onde podem encontrar um universo com eventos, jogos e festas para conhecer novos utilizadores.

"O Tamagotchi Uni também está repleto de novidades que lhe permitem desfrutar de uma experiência única, como desenhar os seus próprios objetos, aceder a conteúdos descarregáveis e atualizações, passear com o seu Tamagotchi graças ao seu sensor de movimento, entre outras funcionalidades", informa a marca em comunicado.

A marca escolheu Charli D'Amelio, criadora de conteúdos do TikTok, como embaixadora global do produto para mostrar o que torna o Tamagotchi Uni único e universal.

O aparelho custa 74,99 euros e poderá ser obtido fisicamente nos pontos de venda a partir de 15 de julho.