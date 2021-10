O aguardado livro infantil da poeta e ativista Amanda Gorman chega às livrarias a 6 de outubro pela Editorial Presença.

Em "A Canção da Mudança", todos os versos e ilustrações transmitem mensagens de esperança num mundo melhor, em que nos preocupamos com o outro, com o ambiente e com a construção de um bem maior para toda a comunidade.

No entanto, desengane-se quem pensa que este é um livro só para crianças. "A Canção da Mudança", de Amanda Gorman, é para todos, independentemente da idade, da raça ou das suas capacidades físicas. Afinal de contas, este é um hino à mudança, mas também à igualdade e aos pequenos gestos para um futuro melhor.

Com ilustrações de Loren Long, ilustrador bestseller do New York Times, este livro convida o leitor a acreditar que as suas habilidades pessoais podem fazer a diferença e contribuir para a mudança que queremos ver no mundo.

O livro recorda ainda como tudo é possível quando as nossas vozes se juntam. Enquanto uma jovem conduz um elenco de personagens numa viagem musical, todos aprendem que têm o poder de fazer mudanças – grandes ou pequenas – no mundo, nas suas comunidades e, mais importante ainda, em si mesmos.

Amanda Gorman tornou-se a sexta e mais jovem poeta, aos vinte e dois anos, a ler um poema na tomada de posse presidencial. Ativista comprometida, trabalha a nível local, nacional e internacional em defesa de causas como o ambiente, a justiça racial e a igualdade de género.

O trabalho de Amanda Gorman foi já divulgado em vários meios, tais como The Today Show, PBS Kids, CBS This Morning, The New York Times, Vogue, Essence e O, The Oprah Magazine. É também autora do álbum infantil Change Sings, com ilustrações de Loren Long, ilustrador bestseller do New York Times, assim como da coletânea de poesia The Hill We Climb and Other Poems.

Amanda Gorman licenciou-se na Universidade de Harvard e vive em Los Angeles.