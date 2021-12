Durante a época natalícia, caracterizada pelo consumismo excessivo durante a aquisição de prendas, a BabyLoop, loja online de produtos sustentáveis e puericultura recondicionada, lançada em parceria com a Carolina Patrocínio, promove o consumo consciente.

Neste sentido, a marca sugere o presente ideal para este Natal, que não só é sustentável, como também incentiva o desenvolvimento das capacidades cognitivas dos mais novos.

Este brinquedo, que faz parte da gama BabyLoop X CRU, trata-se do jogo interativo “Patrulha das Formas” que é composto por um tabuleiro de cortiça natural e conta com 6 formas diferentes, pintadas à mão com tintas à base de água. É ideal para crianças a partir dos 12 meses e permite que estas comecem desde jovens a reconhecer diferentes cores e formas geométricas.

créditos: BabyLoop

Desta forma, as crianças podem desenvolver a motricidade fina, associada à capacidade de fazer movimentos mais precisos e controlados, o que desenvolve a sua destreza e coordenação.

Este produto pode ser adquirido na loja online BabyLoop e conta com um embrulho natalício. A plataforma tem ainda uma campanha a decorrer até ao final do ano em que, por cada compra feita na loja, será plantada uma árvore.

A marca, lançada em 2019 por Carolina Patrocínio em parceria com a tecnológica The Loop co., conta, atualmente, com cerca de 15 mil utilizadores na sua plataforma online. Já circulou mais de 700 produtos de bebé, desde carrinhos de passeio, cadeiras auto, berços, entre outros.

Desde a sua criação já poupou mais de 120 mil euros às famílias portuguesas.