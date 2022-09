Para celebrar o mês da grávida, a Mamãs e Bebés anuncia o regresso do Mercadinho do Bebé à Alfândega do Porto, num evento gratuito dedicado a todas as futuras mães já no próximo dia 24 de Setembro, entre as 10h30 e as 19h30. O dia vai contar com inúmeras ofertas, atividades e preços inéditos só para este dia, reunindo várias marcas como Aptamil, Bambo Nature, Barral, bebé4D, BebéCord, Blédina, Celeiro, Chicco, Mayoral, Philips Avent, Rascal + Friends, entre muitas outras.

Apesar de ser gratuito, a inscrição é obrigatória através deste site.

Depois de um longo período de afastamento devido à pandemia, a Mamãs e Bebés reúne, num só espaço, diversas marcas com promoções especiais e exclusivas para que a mãe possa criar o enxoval do seu bebé. Mas como o foco não passa apenas pelo futuro membro da família, e como é importante as mães sentirem-se cuidadas, as mesmas vão poder usufruir de várias atividades e workshops. Todas vão receber amostras e miminhos das marcas participantes e vão poder realizar durante todo o dia ecografias emocionais 5D, vendo com detalhe as feições do seu bebé, realizar aulas de yoga ou ter uma sessão de maquilhagem e sessão fotográfica com oferta de uma foto em formato digital. Já os workshops, também eles grátis e palestrados por profissionais de referência, vão recair em temas como a preparação para o parto, a amamentação ou ainda a alimentação do bebé e da mamã.

Todas as mamãs que visitarem o Mercadinho do Bebé habilitam-se ainda a ganhar um mega cabaz cheio de prémios com produtos e serviços no valor de mais 2.000€; e as surpresas não terminam por aqui.

Para João Duarte, representante da Mamãs e Bebés, “esta iniciativa reforça, por mais um ano, a missão do nosso projeto de disponibilizar mais informação relativamente ao período da gravidez e 1º ano de vida do bebé; e também proporcionar experiências únicas neste momento tão especial da gravidez e recém-maternidade. É com muito orgulho que, depois de dois anos, possamos dar continuidade a esta iniciativa e marcar a diferença naquela que é a fase mais bonita da vida de uma família”.

O Mercadinho do Bebé existe desde 2009 para proporcionar às futuras e recém mamãs uma experiência de valor para as mesmas, em que, num só espaço, podem encontrar tudo o que necessitam nesta fase, com as mais diversas marcas de referência - para a gravidez e o recém-nascido, bem como informação e atividades que proporcionem a criação de momentos únicos.