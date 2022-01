Com uma solução inovadora para uma das fases mais marcantes da vida familiar, o MEO lança em exclusivo na TV o MEO Bebé por Farmácias Portuguesas, o primeiro serviço agregador de dados úteis e curiosidades que informam, entretêm e servem de suporte aos pais na sua experiência de parentalidade.

Com este serviço, será possível aos clientes do MEO adquirirem conhecimentos importantes para ajudar a cuidar do bebé e desmistificar algumas ideias pré-concebidas.

Os conteúdos, com assinatura da enfermeira Marília Pereira, especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, são disponibilizados em formato vídeo e incorporados num menu com quatro áreas temáticas acessíveis na TV do MEO.

Gravidez

Com episódios dedicados a temas como Alimentação na Gravidez, Sinais de Alarme, Vigilância da Gravidez, Saúde Oral, Mala da Maternidade, Roupa do Bebé, entre outros;

Parto e Pós-Parto

Com episódios dedicados a temas como Sinais de Início de Trabalho de Parto, Estratégias Naturais de Alívio de Dor, Analgesia Epidural e Outros Fármacos, 1ª Hora do Bebé, Evolução de Peso, Cuidados com o Coto Umbilical, Banho do Bebé, Aspetos Físicos e Emocionais no Pós-Parto, Nutrição da Mãe, Boa Pega, Posições para Amamentar, Horários e Duração da Amamentação;

O Bebé

Episódios dedicados a saúde infantil, como Cólicas, Sono do Bebé, Choro, Icterícia Neonatal, Refluxo e Bolçar, SMSL (Síndrome de Morte Súbita do Lactente), Introdução de Alimentação Complementar, Engasgamento, Babywearing, Vacinas PNV, Segurança no Automóvel, entre outros;

Extras

Com temas relacionados com a temática, desde logo o Nascimento de um Irmão.

A enfermeira Marília Pereira confere ao MEO Bebé por Farmácias Portuguesas a idoneidade fundamental para todos os conteúdos e temáticas. A especialista em Saúde Materna e Obstetrícia é também autora do livro "O bebé sabe comer", consultora internacional de Lactação, formadora em aleitamento materno pela UNICEF, consultora de BLW e Babywearing e instrutora de Massagem Infantil pela IAIM/APMI, entre outras especialidades.

Mãe de duas meninas, Marília Pereira, para além do conhecimento adquirido em mais de 20 anos de carreira, traz um olhar empático sobre a parentalidade e reúne para a abordagem dos diferentes temas outros especialistas, com valências desde Pediatria a Fisioterapeuta Integrativa, Psicologia Clínica do Sono do Bebé, Nutrição, Segurança Infantil ou Medicina Dentária.

O MEO Bebé por Farmácias Portuguesas, acessível pelo valor de 9,99€/mês ou 99,99€/ano (8,33€/mês com fidelização anual), encontra-se disponível na TV do MEO, na posição 79 ou através do botão azul do comando MEO.

Com este lançamento, que conta com o apoio das Farmácias Portuguesas e da Chicco, o MEO oferece uma abordagem de inovação e criatividade numa solução simultaneamente útil e de entretenimento, com agregação de conteúdos multidisciplinares e orientada para uma das fases da vida familiar mais simbólicas e memoráveis.