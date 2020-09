A MO, marca portuguesa de moda do grupo Sonae, reforça a sua oferta de produtos anti-Covid, com o lançamento de uma linha especial de longsleeves para crianças.

A nova proposta MO de proteção para os mais novos superou com sucesso os testes conduzidos pelo Instituto de Medicina Molecular (iMM) – que atestaram a capacidade do seu tecido para inativar o novo coronavírus, SARS-CoV-2, que provoca a doença Covid-19, graças a um revestimento inovador que neutraliza o vírus quando em contato com o tecido.

Desenhada e fabricada em Portugal, o seu tecido apresenta propriedades antimicrobianas, agindo como um escudo contra vírus e bactérias, com 99% de eficácia. O seu acabamento antimicrobiano mantém a sua eficácia até 25 ciclos de lavagens domésticas.

Sem qualquer produto químico nocivo aplicado durante o seu processo de fabrico, o que significa que é inofensiva em termos ecológicos humanos, esta linha prima pela sua suavidade, apresentando ainda uma tecnologia anti odores.

As longsleeves estão já disponíveis em quatro modelos – na cor vermelha com a inscrição “Stay safe” e em branco com a inscrição “Wash your hands”; e, a pensar no regresso às aulas, em azul escuro com a inscrição “I’m ready” e azul turquesa com a inscrição “Have a good day”.

Para crianças dos 3 anos aos 14 anos, estas t-shirts de manga comprida estão disponíveis nas lojas MO e no seu canal online.

A nova coleção infantil de longsleeves vem reforçar a aposta da MO em produtos anti-Covid, juntando-se à MOx-AdTech, a primeira máscara a nível mundial com capacidade comprovada de eliminar o novo coronavírus.