No dia 1 de março, a marca Chicco lançará o projeto Chicco A.M.A – Ask Me Anything, que permitirá esclarecer todas as dúvidas em relação ao tema da amamentação.

Chicco A.M.A. dirige-se a todas as grávidas, recém-mães e mães a amamentar e conta com a enfermeira Alice Araújo, especialista em Saúde Materna, Obstétrica e Ginecológica e CAM certificada (Conselheira de Aleitamento Materno).

O serviço é gratuito e está à distância de uma mensagem WhatsApp, disponível 24h por dia. Todos os dias, entre as 18h e as 20h, a enfermeira Alice irá responder a todas as dúvidas colocadas.

Sabendo que a amamentação é um dos momentos que originam mais questões, dúvidas e medos, e reconhecendo a importância de disponibilizar informação fidedigna e apoio a estas mulheres, a Chicco reforça assim o seu posicionamento de marca especialista, no âmbito da campanha Chicco Confia nas Mães.

Filipa Remígio, Marketing and Sales Director da Artsana Portugal, refere que “enquanto marca especialista no bebé e dedicada à família, queremos estar junto das mães nesta fase tão marcante e especial, ajudando a trazer-lhes alguma tranquilidade naquilo que estiver ao nosso alcance. E isso é muito mais do que apenas disponibilizar-lhes os melhores produtos. Faz parte da nossa missão enquanto marca providenciar aconselhamento especializado, fidedigno e gratuito no apoio a uma parentalidade mais positiva e sustentável. Sabemos que a amamentação pode ser desafiante e com este serviço gratuito queremos proporcionar o máximo de informação e apoio em qualquer momento.”

Para além deste novo serviço, a Chicco conta com uma grande variedade de produtos direcionados para a amamentação, e apresenta novas opções pensadas ao pormenor para ajudar mães e bebés nesta fase, de forma fácil e delicada.

O grande destaque é a nova bomba tira leite elétrica dupla, um produto pioneiro que permite, de uma forma útil, extrair mais leite e economizar o seu tempo, graças à possibilidade de extração simultânea dos dois seios. Um produto altamente personalizável e concebido a pensar em todas as mulheres e nas suas necessidades.

Para além de tudo isto, graças à tetina inclinada e à tampa hermética incluída, o extrator de leite transforma-se num biberão de 150 ml ou num prático recipiente para armazenar o leite.

Os novos discos absorventes pretos antibacterianos e o creme de mamilos, são também novidades, ambos perfeitos para que as mulheres se sintam seguras e sem preocupações no seu dia a dia. Os discos antibacterianos proporcionam máxima segurança e delicadeza para a pele do peito e ainda previnem a proliferação de bactérias.

O creme para mamilos é uma ajuda preciosa para as mães, tanto no período de gravidez como de amamentação - durante a gravidez mantém a pele hidratada e elástica e na amamentação previne e combate a vermelhidão dos mamilos.