À medida que o mundo se adapta a um novo normal, a educação encontra-se numa encruzilhada. Com bloqueios e fechos de escolas a nível global a impactar as oportunidades de educação para crianças em todo o mundo, a Clé de Peau Beauté, marca de cosméticos e maquilhagem de luxo, está a reafirmar o seu compromisso de defender a educação das raparigas com o prémio "Power of Radiance Awards" 2020, homenageando mulheres inspiradoras que fizeram contribuições extraordinárias para melhorar as suas vidas através da educação.

Lançado em março de 2019, o prémio "Power of Radiance Awards" é parte do compromisso filantrópico de longo prazo da Clé de Peau Beauté em defender a educação e o empoderamento das meninas.

Este ano, a marca reconhece as realizações de Binita Shrestha e Pratiksha Pandey, duas pessoas notáveis do Nepal que fizeram contribuições para promover a educação em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM) em raparigas do seu país, através da sua organização, WiSTEM Nepal.

No pico da pandemia, mais de 90% da população estudantil mundial teve de enfrentar interrupções na sua educação. As necessidades de educação das comunidades vulneráveis, como as raparigas, foram ainda mais marginalizadas devido ao acesso e conhecimento limitados de tecnologia.

A fim de construir um futuro mais justo para todas e gerar um impacto positivo de longo prazo nas suas vidas e comunidades, a educação STEM precisa ser vista com prioridade. A educação STEM pode capacitar as raparigas a terem acesso a habilidades que ajudam a garantir empregos no futuro, o que, por sua vez, melhora a capacidade financeira e a autossuficiência.

Num momento em que o mundo está socialmente distanciado, a Clé de Peau Beauté reconhece a necessidade de conectar pessoas e ideias que transcendem a cultura e a geografia. Através do prémio "Power of Radiance Awards", a marca procura remover as barreiras educacionais trazidas pela pandemia, que afetaram negativamente a continuidade da aprendizagem, a fim de tornar a educação um direito para todas as crianças.

Em linha com as medidas de distanciamento social global, o segundo prémio anual "Power of Radiance Awards" foi realizado virtualmente este ano. O evento comemorou as incríveis conquistas de Shrestha, Pandey e outras mulheres excepcionais de todo o mundo que continuam a defender a educação de meninas durante estes tempos difíceis.

O programa virtual também contou com um painel de discussão entre as seis mulheres, que focou a importância de desenvolver soluções significativas para inspirar a próxima geração de meninas através da educação e das disciplinas STEM.

Para concluir o evento virtual, vídeos de raparigas a partilharem os seus sonhos e aspirações para o futuro também foram transmitidos para deixar um legado de esperança a gerações futuras.

"Eu acredito que a educação STEM é um conjunto de habilidades necessárias ao século XXI," disse Shrestha. "Através das disciplinas STEM, as meninas podem aceder a possibilidades infinitas de emprego, estabelecer maior independência e fazer melhores conexões com as suas comunidades e com o mundo ao seu redor. Graças a este prémio estamos agora um passo mais perto de realizar mudanças no sistema educacional no Nepal e quebrar os estereótipos de género com o STEM."

A concessão do programa do prémio "Power of Radiance Awards" será financiada com as vendas globais do The Serum da Clé de Peau Beauté.