À Lusa, José Reis, professor no Instituto Universitário da Maia (ISMAI), apontou que "quem viaja tem sempre histórias para contar sobre as pessoas, os locais, a cultura e sobretudo sobre as experiências vividas" porque, acrescentou, "ler um livro ou ver um documentário sobre um local não é igual a conhecer sentindo os cheiros, os sons, as paisagens, a arquitetura e ouvindo as palavras de quem vive nesse local".

Já Daniela Ferreira, jovem residente na Maia, no distrito do Porto, que já está a preparar candidatura ao passe interrail, contou que adora viajar, apontando como vantagens "crescer e aprender melhor outras línguas".

Para o pai, Francisco Sérgio Ferreira, esta iniciativa da Câmara da Maia "tem imensas vantagens porque, para além do contacto com pessoas de outras culturas, há sempre algo a aprender", considerou.

Além de prova da data de nascimento, o regulamento prevê que na candidatura os jovens digam qual a sua motivação, que países gostariam de visitar e porquê, bem como que partilhem nas redes sociais fotografias ao longo da viagem que será realizada em comboio, numa parceria estabelecida com a CP-Comboios de Portugal.

Informação camarária sobre a medida, que tem o nome "Maia dá Mundo aos Jovens" e que serve para comemorar os 500 anos do Foral da Maia outorgado em 15 de Dezembro de 1519, acrescenta que é também objetivo fazer com que os jovens "criem uma relação ainda mais amistosa com os modos suaves de deslocação, numa lógica de descarbonização do território".