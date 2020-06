"Esse carro tem uma cor bordô ou escura. Nós sabemos que ele estava na posse destes dois veículos [e vivia] na região na altura em que Madeleine [McCann] desapareceu. No dia 4 de maio, o dia seguinte ao desaparecimento, o título de propriedade do Jaguar foi alvo de um pedido de mudança de por parte do alegado raptor, que solicitou a alteração do nome do proprietário do veículo e que, segundo as autoridades, continuará ainda hoje a residir em Portugal.

Para além dos carros, Mark Cranwell, que lançou um apelo a possíveis testemunhas, alerta ainda para dois números de telefone. "Um deles é particularmente relevante. É aquele que [o suspeito] utilizava e no qual recebeu uma chamada na noite da disparição de Madeleine, o [número com indicativo português] 912 730 680, que se encontrava perto do Ocean Club, a unidade hoteleira de onde a criança desapareceu", revelou o inspetor britânico.

"O outro é o telemóvel da pessoa que ligou para o suspeito, o 916 510 683. "Tem este número de telemóvel? Sabe a quem pertence?", questiona o polícia no vídeo em que pede respostas para as perguntas que podem permitir o avanço da investigação. "Está na altura de revelarem o que sabem", refere Mark Cranwell no apelo que também foi, entretanto, divulgado pela televisão alemã. Segundo a investigação, o suspeito residiu no Algarve entre 1995 e 2007.