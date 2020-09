No âmbito das iniciativas de responsabilidade social corporativa, que se focam sobretudo na vertente educacional, a tecnológica Primavera BSS acaba de doar 810 exemplares do seu livro infantil “Salvador, o Pequeno Herói”, com o objetivo de ajudar as crianças a compreenderem a pandemia de Covid-19 através de um conto lúdico e didático sobre o tema.

Com o apoio do Plano Nacional de Leitura 2027, o livro está a ser entregue às Bibliotecas Escolares de todos os Agrupamentos de Escolas de Portugal Continental, sendo destinado essencialmente ao 1º ciclo do ensino básico.

O livro “Salvador, o pequeno herói” foi editado também para angariar fundos para a compra de equipamentos informáticos a oferecer às crianças e jovens mais carenciados, em parceria com o projeto Student Keep do movimento #tech4COVID19, em prol da igualdade de acesso ao ensino à distância.

“Salvador, o pequeno herói” tem versão em papel e digital, a qual inclui um Videobook, incentivando à leitura e à literacia.

“Salvador, o pequeno herói”

Um vírus terrível espalhou-se pelo mundo inteiro, obrigando as pessoas a ficarem em casa para não serem contagiadas. As escolas, os restaurantes, as lojas, os aeroportos, os parques, e outros espaços que não eram imprescindíveis à sobrevivência, foram fechados.

O Salvador permanecia em casa com o seu pai e o cão Bolinhas há várias semanas e já não aguentava de tantas saudades da mãe, que passou a viver junto ao hospital onde tratava os doentes infetados com a doença. Ao ver a crescente tristeza do Salvador, o pai teve uma ideia e juntos conseguiram mobilizar todos os portugueses a lutar contra o vírus.

O número de doentes foi diminuindo dia após dia e finalmente a mãe do Salvador pôde voltar para casa. A família ficou novamente reunida e a vida voltou ao normal. O Salvador ficou conhecido de todos como o pequeno herói.