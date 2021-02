Chega aos EUA um novo livro infantil ilustrado "Meet Kamala Harris: Biography for Kids" que conta tudo sobre a nova vice-presidente. Publicado pela Blomie Publishing, a nova biografia foi saudada como uma maneira de educar as crianças com menos de 12 anos e colocá-las a par da vida e carreira de Kamala Harris até aos dias de hoje.

Num momento em que os Estados Unidos precisam de unidade mais do que nunca, a editora acredita que uma das maneiras de o conseguir é aumentando o conhecimento e a verdade, especialmente entre as crianças.

"As crianças precisam de saber o que está a acontecer no seu país e quem está ao comando dos assuntos que afetam as suas vidas". O livro é apresentado em ilustrações bonitas, divertidas e atraentes.

O livro também é útil a professores para ensinarem sobre o estado atual do país e os seus líderes. Por isso, é recomendado para uso em salas de aula e sessões de leitura.

Escrito por Nia Hence, uma autora americana de livros infantis, que mora no Texas, é também oradora em escolas públicas sobre dislexia e passa os dias a ensinar as crianças a ler melhor. Escrever para crianças é o seu sonho.