Alice, Beatriz, Carla, Deolinda, Patrícia, Sónia e Telma são os nomes (fictícios, à exceção de um) por trás de histórias de carne e osso que dão corpo ao "Murro no Estômago" com que o jornalista Paulo Jorge Pereira titulou o seu livro, que é lançado na segunda-feira. Editado pela 2020 Influência e integrado nas comemorações dos 30 anos da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), o livro resulta de "um exercício de cidadania" e da convicção de que o Código Deontológico impõe aos jornalistas a obrigação de "combater discriminações e violência" e de "defender os direitos das pessoas", disse à Lusa o autor. "A violência doméstica é muitas vezes abordada na perspetiva de 'isto está a acontecer, é uma desgraça e não sabemos como é que vamos dar a volta a isto'. O livro conta as histórias, e não se esconde das histórias, que cada uma das vítimas viveu, mas elas são sobreviventes", sublinha Paulo Jorge Pereira. São sete relatos de mulheres sobreviventes, na primeira pessoa, acompanhados por testemunhos de oito profissionais que combatem o flagelo social da violência doméstica no Ministério Público, na Polícia Judiciária, na Polícia de Segurança Pública (PSP), nos serviços sociais, nas associações de apoio à vítima (no caso, a APAV) e na comunicação social. "Os números estão aí" para recordar quantas vítimas não puderam estar na posição de ter voz, mas estas sobreviveram para contar e para mostrar que "deram a volta" e que "estão a viver uma espécie de segunda vida", relata o jornalista. Estas sobreviventes "não vão esquecer o que passaram", mas "têm uma coragem invulgar e, com apoio obviamente, conseguem encontrar um outro caminho", que, não sendo fácil, "está ao alcance", acredita Paulo Jorge Pereira. Dirigido "a quem esteja a sofrer em silêncio", o livro pretende ajudar quem se sente "sozinho" a "denunciar" e, por isso, inclui uma folha informativa da APAV sobre o crime de violência doméstica e uma série de contactos úteis. A violência doméstica "não seleciona estrato social, idade, se as pessoas são da cidade ou fora da cidade", acabando por ser "demasiado democrática", lamenta o autor. A violência doméstica matou mais de 500 pessoas nos últimos 15 anos, na maioria mulheres mortas por homens em contextos familiares e de intimidade. Só este ano já morreram 10, segundo dados do Observatório das Mulheres Assassinadas da UMAR. Ora, a pandemia veio agravar a situação, tendo as Nações Unidas constatado que a maioria dos países não está a conseguir proteger as mulheres do impacto negativo da pandemia de covid-19 e que os casos de violência doméstica estão a alastrar. Esse mesmo receio já foi manifestado por várias associações de apoio às vítimas em Portugal, onde, segundo dados da PSP, as detenções pelo crime de violência doméstica diminuíram cerca de 32% com a pandemia. "O machismo é algo que está presente na sociedade desde sempre", assinala Paulo Jorge Pereira, recordando que "as mulheres são 'atropeladas'" nos seus direitos e "continuam a ser vistas como uma espécie de personagens secundárias". Assumindo o "incómodo" de saber que são os homens os principais agressores em contexto de violência doméstica, Paulo Jorge Pereira defende que "o combate pela igualdade, mais do que justo, é qualquer coisa que se impõe" e considera que a ideia de todos serem "feministas" faz hoje "mais sentido" do que antes. "É tempo de a sociedade, todos nós, termos a noção de que, se nós quisermos, a violência doméstica acaba", acredita.