Para assinalar o Dia Mundial da Síndrome de Down, que se celebra a 21 de março, os Centros Comerciais geridos e comercializados pela consultora imobiliária CBRE promovem a iniciativa ‘Meias Desemparelhadas’, em nome de uma causa tão especial.

O conceito é simples: neste dia, todos devem calçar e apelar ao uso de meias que não sejam o par uma da outra, de forma a destacar a beleza da diversidade e da tolerância para com as pessoas com Síndrome de Down.

Porque são as diferenças que nos fazem fantásticos, as equipas do Alameda Shop & Spot, Alma Shopping, LoureShopping, Nosso Shopping, RioSul Shopping, Torreshopping, UBBO e 8ª Avenida, bem como os seus clientes, lojistas e prestadores de serviços, unem-se através da irreverência e estarão nesta data presentes nos Centros Comerciais com meias coloridas, descasadas, curtas ou compridas, com uma meia ou até três meias – a imaginação não terá limites!

Além destes, também aderem à iniciativa o Aveiro Retail Park, In Ermesinde Retail Park, In Guarda Retail Park, Lima Retail Park, Mondego Retail Park e Santarém Retail Park.

O Alameda Shop & Spot receberá a APPACDMPorto, associação sem fins lucrativos que apoia pessoas com Síndrome de Down da região portuense, para uma venda solidária de artigos de artesanato, de forma a angariar fundos para a Associação.

Já o RioSul Shopping contará com uma promotora que tirará fotografias aos visitantes que se dirijam ao Centro com meias desemparelhadas, e ainda com a visita de um grupo de utentes da Cercisa (Cooperativa para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Seixal e Almada), que passará o dia no Centro para um almoço bastante animado, seguido de uma sessão de cinema.

Adicionalmente, de 21 a 27 de março, por cada download e registo na APP do RioSul Shopping, será doado 1€ à Associação.

Por sua vez, o 8ª Avenida também entra nesta dinâmica: de 21 a 27 de março, o Centro doará 1€ à Cerci S. João da Madeira por cada utilizador que descarregar a sua APP.