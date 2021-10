A iniciativa “Fast Heroes 112” conta já com o apoio de mais de 60 escolas portuguesas, focadas em transformar os mais pequenos nos super-heróis lá de casa.

Para ajudar a campanha a chegar a mais famílias, a “FAST Heroes 112” convida todas as crianças, as suas famílias e as escolas a submeterem no site oficial da campanha fotografias nas quais usem uma máscara de super-herói.

O objetivo é criar o maior álbum de fotografias online de pessoas a usarem máscaras de super-heróis e bater o recorde mundial. Se não tiver nenhuma, a máscara oficial dos Heróis Fast pode ser descarregada aqui.

“O novo ano letivo é a oportunidade perfeita para as escolas investirem na educação em saúde das crianças. Importa munir as crianças de conhecimentos práticos que possam ajudar a salvar as vidas daqueles que tanto as amam. Paralelamente, o objetivo de bater um recorde mundial ajudará a nossa mensagem a chegar mais longe, ajudando mais famílias”, afirma Jan Der Merwe, responsável pela campanha FAST Heroes.

A iniciativa Fast Heroes 112 foi lançada com o objetivo de ensinar as crianças entre os 5 e os 9 anos a identificar os principais sintomas do Acidente Vascular Cerebral (AVC), de forma a agir de forma correta e rápida em situações de emergência. Com a correta identificação de sintomas e consequente chegada atempada ao hospital, será possível evitar consequências mais graves para os doentes de AVC.

“Muitos doentes chegam ao hospital demasiado tarde por não saberem identificar os sintomas de um AVC ou não os acharem suficientemente graves. E é precisamente para isto que queremos alertar. Existe uma janela temporal que garante a eficácia dos principais tratamentos e que dura apenas algumas horas, é crucial que esta não seja desperdiçada”, alerta ainda o responsável.

Através de recursos educativos e interativos, pretende-se assim que as crianças adquiram competências práticas para salvar vidas de uma forma envolvente e divertida. Tudo isto enquanto descobrem um pouco mais sobre a importância da empatia e do amor.

Para o fazer, a campanha disponibiliza de forma gratuita um conjunto de e-books que podem ser lecionados em contexto de sala de aula, sendo crucial o apoio das escolas e dos seus professores para implementar as atividades educativas.

Cerca de 90% das pessoas que sofrem um AVC pedem conselhos a outras pessoas, como familiares, antes de chamarem uma ambulância. Como tal, as crianças têm ainda como missão passar as aprendizagens a dois avós ou membros da família que tenham mais do que 70 anos. Funcionam assim como um veículo para que estas importantes competências cheguem também a quem mais precisa delas, os avós e outros familiares e amigos.

O objetivo da campanha passa então por melhorar o reconhecimento dos sintomas mais frequentes de AVC e ensinar a população geral a identificá-lo como uma emergência.

Para isso, foca-se em três super-heróis aposentados que têm um superpoder que ajuda a recordar os sintomas mais comuns do AVC, os 3 F’s: Francisco (Face), Fernando (Força), Fátima (Fala). Além destes, Tomás (Tempo) ensina a acionar de imediato o 112 aquando dos primeiros sintomas.

A campanha está a ser desenvolvida em parceria com o Departamento de Políticas Educativas e Sociais da Universidade da Macedónia, a iniciativa conta com o apoio da Direção-Geral da Educação (DGE), da Sociedade Portuguesa do AVC (SPAVC) e da Organização Mundial do AVC (WSO).

Para participar na campanha, basta ir ao website em www.fastheroes.com e registar-se como Embaixador FAST Heroes.